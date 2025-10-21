BMW Motorrad Days 2025: más que un evento

La magia de las dos ruedas volvió a desplegarse este fin de semana en Peñíscola durante la celebración de los BMW Motorrad Days 2025, una edición para recordar por su ambiente, participación y por una agenda que combinó motor, experiencias, cultura y música. La cita, ya consolidada como uno de los grandes eventos moteros del calendario nacional, reunió a miles de entusiastas de BMW llegados de todos los rincones de España que convirtieron la localidad castellonense en un epicentro vibrante de pasión por las motos.

Durante tres días, del 17 al 19 de octubre, Peñíscola vibró al ritmo del motor bávaro. Desde las esperadas pruebas de producto hasta las rutas organizadas por los clubes, pasando por las charlas. El centro neurálgico volvió a ser un amplio espacio frente al mar con un completo village con espacio para todo desde la zona de restauración, las exposiciones temáticas de la propia marca a el espacio para los amigos y colaboradores del BMW con marcas como SHAD, Wünderlich, Givi y Mapfre, entre otros, e incluso un puesto de tatuajes para poderse tatuar el logo de la marca, una barbería y para los más nostálgicos un espacio lúdico con futbolín y máquina del millón.

La magia de las dos ruedas volvió a desplegarse este fin de semana en Peñíscola durante la celebración de los BMW Motorrad Days 2025 / Sergi Mejías

Más que un evento, una experiencia total

La actividad arrancó el viernes con la apertura de inscripciones y la exposición de producto BMW Motorrad. Desde esa misma tarde, los asistentes pudieron subirse a los últimos modelos de la marca y comprobar por sí mismos el rendimiento y sensaciones que transmiten sobre el asfalto. La zona de pruebas, una de las más concurridas, permitió a los inscritos conducir modelos como la nueva R 1300 GS, la deportiva M 1000 XR o el peculiar CE 02, el pequeño eParkourer eléctrico que sigue generando curiosidad y sonrisas.

El ambiente no decayó ni un segundo. Mientras unos descubrían los secretos técnicos de la gama Adventure o tenían la posibilidad para tatuarse el logotipo de BMW, otros participaban en actividades como la Gymkana CE 02 o se lanzaban a descubrir el castillo de Peñíscola en rutas con motos eléctricas. Todo ello sin olvidar las actividades como la decoración con pintura de una moto en directo de Javier Peña, el simulador de circuito con una S1000RR o el simulador para aprender a la levantar la rueda, y el espacio dedicado a los clubes.

La zona de pruebas permitió a los inscritos conducir modelos como la nueva R 1300 GS, la deportiva M 1000 XR / Sergi Mejías

Kilómetros, comunidad y charlas que inspiran

Uno de los momentos más esperados del sábado fue la participación de Agustín Ostos, conocido por su proyecto Soy Tribu, quien ofreció una ponencia cargada de anécdotas, paisajes imposibles y enseñanzas vitales tras dar la vuelta al mundo sobre su moto. Ostos demostró que la aventura está ahí fuera, y que la moto no es solo un medio de transporte, sino una herramienta para conectar con uno mismo y con el planeta.

Junto a él, figuras como Elspeth Beard, primera mujer inglesa en circunnavegar el mundo en moto, aportaron perspectiva histórica y un testimonio de superación que emocionó a muchos de los asistentes. Además, la participación de colectivos como KM Solidarity, con su compromiso solidario, añadió ese punto humano que siempre debería acompañar a cualquier gran aventura.

El ambiente no decayó ni un segundo / Sergi Mejías

Rutas temáticas y conexión con el entorno

Las rutas organizadas por IMTBIKE, Travelbike y los clubes como BMW Motorrad Club Catalunya o los Amigos de Clásicas fueron otro de los puntos fuertes del fin de semana. Bajo el nombre de “La Toscana Española” o “Ruta del Maestrat”, estos recorridos permitieron a los participantes descubrir la belleza del interior castellonense, combinando curvas, paisajes y patrimonio en dosis perfectas. Morella, Valderrobres o el Parque Natural dels Ports fueron algunos de los enclaves visitados, elevando aún más el nivel del encuentro.

Javier Peña decorando con pintura una moto en directo / Sergi Mejías

El rock de Loquillo y el beat de DJ Nano

Pero si algo puso la guinda al pastel fue el escenario principal, que durante las noches del viernes y sábado reunió a miles de asistentes en un ambiente festivo y espectacular. El viernes calentaron motores Darwin y Dani Moreno “El Gallo”, pero fue el sábado cuando el recinto alcanzó su punto álgido. Loquillo, icono del rock nacional, ofreció un concierto cargado de actitud y clásicos como Cadillac solitario o Feo, fuerte y formal, demostrando que sigue en plena forma.

Y cuando parecía que la fiesta no podía subir más, tomó el relevo DJ Nano, que convirtió la explanada en una pista de baile al aire libre hasta bien entrada la madrugada. Ritmo, luces, motos y gente feliz: una fórmula imbatible.

Si algo puso la guinda al pastel fue el escenario principal, que contó con artistas como Loquillo / Sergi Mejías

Un cierre a todo gas

El domingo, como es tradición, llegó el momento de las despedidas. Pero aún quedaban pruebas de producto por disfrutar, rutas por completar y café con churros en los espacios de los clubes. La presentación de las nuevas BMW R 1300 R / RT / RS y el sorteo de una cesión de moto BMW pusieron el broche de oro a una edición que, una vez más, ha superado expectativas.

Los BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola han sido algo más que un evento. Han sido un reencuentro con la pasión, una reafirmación del estilo de vida motero y una celebración de lo que significa pertenecer a esta gran familia sobre dos ruedas. Desde luego, ya estamos contando los días para la próxima edición.