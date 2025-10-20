Mucho cuidado: Esta es la multa por conducir sin cinturón

Una de las acciones más importantes antes de circular con el coche es ponerse el cinturón, ya que es un elemento de seguridad pasiva imprescindible para nuestra seguridad. Los expertos afirman que en caso de accidente de tráfico, este componente reduce un 50% el riesgo de muerte y aproximadamente al 75% el de lesiones. El cinturón de seguridad es fundamental, pero a veces hay descuidos. Esta es la multa por conducir sin cinturón de seguridad.

En el pasado mes de septiembre, 12 personas han fallecido en accidentes de tráfico porque no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Como hemos dicho, este elemento es muy importante y sirve para salvar vidas.

Así es cómo hay que ponerse el cinturón de seguridad

Como hemos dicho, el cinturón de seguridad es imprescindible en los vehículos, también porque impide que los ocupantes salgan despedidos en caso de impacto y distribuye las fuerzas del choque sobre las partes más fuertes del cuerpo. Para que el cinturón cumpla su función con eficacia debe abrocharse correctamente y seguir esta serie de normas:

Banda diagonal: La banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello) y la horizontal por debajo del abdomen .

La banda diagonal debe pasar (entre el hombro y el cuello) . No llevar el cinturón retorcido: Comprueba, una vez abrochado, que el cinturón de seguridad no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido. Si está retorcido, sujetará peor el peso del cuerpo, y si está pegado al cuello, puede originar cortes o quemaduras en caso de accidente. Si lo llevas debajo del brazo, originará un desplazamiento descontrolado de la parte superior del cuerpo.

Comprueba, una vez abrochado, que el cinturón de seguridad no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido. Si lo llevas debajo del brazo, originará un desplazamiento descontrolado de la parte superior del cuerpo. Sin holguras: Una vez colocadas las bandas del cinturón de seguridad, es recomendable que se tire un poco hacia arriba de la diagonal para evitar holguras.

Una vez colocadas las bandas del cinturón de seguridad, es recomendable que Abrigos: No se deben utilizar pinzas o prendas demasiado voluminosas, como abrigos. Tampoco poner nada debajo del cinturón , como cojines o almohadones, con el fin de ir más cómodo.

No se deben utilizar pinzas o prendas demasiado voluminosas, como abrigos. , como cojines o almohadones, con el fin de ir más cómodo. La posición del asiento: Debes tener en cuenta la posición del asiento. Casi en ángulo recto, nunca demasiado inclinado, ya que esta posición favorece la aparición del efecto submarino o facilita que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de accidente. Además no debes poner los pies en el salpicadero.

Debes tener en cuenta la posición del asiento. o facilita que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de accidente. Además no debes poner los pies en el salpicadero. En caso de accidente: Cambie el cinturón de seguridad cuando sufras un golpe, porque el trenzado del mismo habrá perdido su eficacia y puede haber incluso roturas en los sistemas de anclaje.

Así es cómo debes ponerte correctamente el cinturón de seguridad / Freepik

Esta es la multa por conducir sin cinturón de seguridad

En 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españoles, la cifra más alta desde 2019. 156 de los fallecidos circulaban sin el cinturón de seguridad. Además, en algunos casos, si no usas el cinturón de seguridad puede aumentar por 8 el riesgo de muerte en un accidente de tráfico.

El cinturón de seguridad es muy importante y salva vidas. No llevarlo te supondrá una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor, ya que es una infracción grave. Es verdad que hay determinadas situaciones en las que no es obligatorio llevar el cinturón, como si tienes un certificación de exención por razones médicas graves o los conductores y pasajeros de los vehículos de emergencias.