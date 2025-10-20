Ferrari SC40: El superdeportivo que rinde homenaje al F40 con motor V6 y 830 CV

Ferrari presentó el pasado 17 de octubre un nuevo modelo único dentro de su programa de Proyectos Especiales. El Cavallino Rampante estrenó el Ferrari SC40, el superdeportivo que rinde homenaje al F40, con motor V6 de 830 caballos de potencia, que llega a alcanzar los 330 km/h como velocidad máxima.

El objetivo del programa de Proyectos Especiales es crear deportivos de Ferrari únicos (One-Off) caracterizados por un diseño exclusivo elaborado a medida por y para el cliente. El proceso completo tiene una duración media de dos años, y durante ellos, el cliente participa activamente en la evaluación de las fases de diseño y verificación.

Ferrari SC40 / Ferrari

Ferrari SC40: Motor V6 con 830 CV

El superdeportivo del Cavallino Rampante toma la arquitectura, chasis y sistema de propulsión del Ferrari 296 GTB. El motor del SC40 es un V6 biturbo de 830 caballos de potencia y 740 Nm de par máximo. El superdeportivo de la firma italiana acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 en 7,3. El Ferrari SC40 alcanza los 330 km/h como velocidad máxima y monta una transmisión de doble embrague de 8 velocidades.

El Ferrari SC40 mide 4,7 metros de largo, 1,975 de ancho y 1,198 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros. El superdeportivo italiano pesa aproximadamente 1550 kilos, 41,5% en el eje delantero y 58,5% en el trasero.

El Ferrari SC40 / Ferrari

El Ferrari SC40 se caracteriza por un morro largo y bajo, equilibrado por un voladizo trasero corto y un alerón trasero alto y fijo. El diseño lateral se define por líneas verticales que delinean los bordes de las aletas delanteras, los cortes de las puertas y la tapa del motor.

La parte delantera del Ferrari SC40 se caracteriza por los faros delanteros, ubicados en las esquinas exteriores e integrados en una carcasa negra que se extiende hacia abajo para conectar con la toma de aire. El color exterior del superdeportivo es Blanco SC40, y está desarrollado específicamente para este coche.

El Ferrari SC40 / Ferrari

Dentro del Ferrari SC40 se puede ver la reinterpretación y rediseño del carbono-kevlar, presente en los reposapiés, detrás de los asientos y en partes de las alfombrillas. Este material también está presente en el volante, en algunas partes del salpicadero, en el compartimento del motor y en el maletero. La tapicería combina el color carbón y el rojo, con el logotipo de Ferrari en los reposacabezas, y el ‘SC40’ en el respaldo de los asientos.

Interior del Ferrari SC40 / Ferrari

No se ha comunicado el precio del Ferrari SC40, pero se sabe que está valorado en millones de euros. Además, la firma del Cavallino Rampante ha confirmado que desde el pasado 18 de octubre, una versión estilizada del superdeportivo está expuesto en el Museo Ferrari de Maranello.