Ebro se convertirá en la marca de automóviles más reciente en llegar al mercado búlgaro. El anuncio se realizó en un evento celebrado en la ciudad china de Wuhu, sede del gigante Chery, quien ha relanzado la marca Ebro junto con el grupo industrial español Ebro EV Motors, y del que es su socio tecnológico. El debut de los SUV de Ebro en Bulgaria está previsto para el próximo año.

Ebro se expande y llega al mercado de Bulgaria / EBRO

Una marca con historia

La marca Ebro tiene una gran relevancia tanto para su país de origen como para el desarrollo de toda la industria automovilística europea. Su historia se remonta a 1954 y, en las décadas siguientes, Ebro llegó a integrar a numerosos fabricantes locales de turismos, camiones, autobuses y maquinaria especializada.

Nissan adquirió la empresa en los años ochenta, manteniendo la producción en España hasta 2011. Hoy, más de una década después, Ebro ha vuelto como una marca española moderna, tecnológica y comprometida con la transición energética, con sede en Barcelona y un sólido respaldo industrial y financiero.

Ebro S400 / Ebro

La red de Ebro sigue creciendo

Ebro estima llegar a una producción de 100.000 vehículos en el medio plazo. En España cuenta con una red de ventas de cerca de 70 concesionarios y un almacén de recambios gestionado por Kuehne + Nagel, donde dispone de un amplio espacio para la logística posventa.

Su gama actual comprende tres modelos SUV – el Ebro S700, el Ebro s800 y el Ebro s400- con motores de combustión, híbridos e híbridos enchufables, con tecnología de origen Chery adaptados al mercado europeo, y ensamblados en España.

Rafael Ruiz, Presidente del Grupo Ebro , ha señalado que “es una noticia que viene a consolidar los buenos resultados de la compañía en España, y supone el primer paso de nuestra expansión internacional”.

El acuerdo entre Ebro y Chery supone, además de un puente tecnológico entre China y Europa, una oportunidad industrial para otros países del continente. En este sentido, Johnson Xu, miembro del Consejo de Administración de la Ebro Factory, ha señalado que empresas búlgaras podrían integrarse en la cadena de suministro de Ebro , reforzando el componente europeo de la marca.

Ebro es marca patrocinadora de la Selección Española de Fútbol, tanto masculina como femenina, así como de la Selección Sub-21, en una clara reafirmación de la conexión con el país en un momento clave del lanzamiento de la nueva gama de Ebro y del crecimiento en el mercado nacional. Asimismo, Ebro competirá en el Rally Dakar de la mano de la 20 veces campeona del mundo, Laia Sainz, quien se ha incorporado como piloto oficial de la marca de automoción.