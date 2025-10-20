La 37ª edición del Salón Internacional del Caravaning concluye esta tarde tras nueve días de intensa actividad y una participación que ha superado los 60.000 visitantes. Un público mayoritariamente familiar interesado en autocaravanas y nuevos usuarios atraídos por las furgonetas camper para disfrutar de un turismo experiencial y de naturaleza. El evento se consolida, así, como líder en España y referente europeo de un sector que cuenta cada vez con un mayor número de aficionados.

Caravaning cierra una nueva edición con el turismo familiar y los jóvenes como protagonistas / Salón del Caravaning

Más de 700 modelos

El salón, organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) y del Gremi d’Empresaris del Caravaning de Catalunya (GREMCAR), ha reunido en el recinto de Gran Via a 180 empresas y más de 700 modelos de marcas líderes, configurando así la cita con mayor oferta del país.

Según una encuesta realizada durante la feria, más del 70% de los asistentes ha manifestado un alto interés de compra lo que confirma el salón como un certamen clave para la dinamización de ventas del sector. El sondeo también indica que entre los modelos con más éxito de la edición destacan los vehículos compactos e integrados. Así, un 75% de los que valoran adquirir un nuevo vehículo apuestan por autocaravanas y campers, mientras que un 25% mantiene su preferencia por la clásica caravana.

José Manuel Jurado, presidente de ASEICAR y copresidente del Comité Organizador, ha subrayado que “esta edición ha confirmado la fortaleza y madurez del sector, no solo por la excelente respuesta del público, sino también por el dinamismo empresarial que ha mostrado. Caravaning ha ratificado su papel como plataforma estratégica para el sector”.

Por su parte, Susana Colom, presidenta de GREMCAR y también copresidenta del Comité, ha señalado que “el evento ha reflejado cómo esta forma de viajar gana fuerza entre las nuevas generaciones, consolidando al salón como punto de encuentro para quienes buscan vehículo, accesorios, novedades y compartir vivencias con otros aficionados”.

Éxito de los espacios de orientación

Cerca del 50% de los asistentes ha mostrado especial interés por las áreas del salón dedicadas a la orientación y el aprendizaje. Espacios como Travelvaning han congregado a un gran número de visitantes en sus charlas sobre la transformación de vehículos convencionales en campers y las nuevas tendencias del turismo itinerante.

El área de asesoramiento también ha registrado una notable afluencia de público, especialmente entre quienes se inician en el mundo del caravaning. Muchos buscaban orientación sobre qué tipo de vehículo se ajusta mejor a sus necesidades, las ventajas de alquilar o comprar y las características técnicas más adecuadas a su forma de viajar.

Los usuarios más experimentados, por su parte, se han interesado por las normativas relacionadas con la circulación, la pernocta o la acampada, así como por las innovaciones tecnológicas -desde sistemas de domótica hasta placas solares y otros accesorios que optimizan el consumo de recursos-, y por las buenas prácticas que promueven un viaje seguro, sostenible y responsable.

La próxima edición se celebrará del 16 al 24 de octubre de 2027 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.