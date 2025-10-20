Consejos
Los 3 errores más comunes al comprar una moto de segunda mano
Si estás pensando en hacerte con un vehículo de dos ruedas, estos consejos te vendrán muy bien
Los vehículos de segunda mano son una de las opciones que más tienen en cuenta los españoles cuando están buscando comprar un coche o una moto, principalmente por su precio. Sin embargo, muchos españoles cometen algunos errores al comprar una motocicleta de segunda mano, por lo que a continuación te contaremos los más comunes.
Comprar un vehículo de ocasión
Como te decíamos antes, es probable que a la hora de comprar un vehículo de segunda mano hayas mirado en diferentes plataformas para poder tener varias opciones. No obstante, es posible que te vengan dudas respecto a la fiabilidad de dichas webs o de los particulares que venden sus vehículos en ellas. Si es así, te traemos una solución para que puedas elegir tu próximo vehículo con tranquilidad: Flexicar.
Flexicar es la mayor red nacional de concesionarios, con más de 140 tiendas entre España y Portugal. Se trata de la firma del sector de ocasión con mayor volumen de facturación, mayor stock y mayor equipo de profesionales del país. Además, cuenta también con la marca Flexibike (especializada en motos), Flexicar Green (centrada únicamente en coches con etiqueta ECO y Cero) y Flexicar Profesionales (enfocada en el cliente profesional).
Por ello, si estás buscando un coche de segunda mano, la mejor opción para hacerte con uno es Flexicar, donde no solo encontrarás variedad, si no también seguridad gracias a las condiciones y garantías que ofrecen a sus clientes.
Los 3 errores más comunes
Como ya sabrás, las motos se venden con gran frecuencia en España, y es que ya sea por el clima, las buenas carreteras o simplemente por nuestros gustos, las motocicletas son uno de los vehículos que más popularidad tiene entre los conductores españoles. Si estás pensando en comprar una moto o un scooter próximamente, debes tener en cuenta estos 3 errores que se pueden dar a la hora de la compra:
- La importancia del historial: Uno de los errores más comunes es no interesarse por su historial. Si la moto ha tenido un accidente, cuántos dueños, si existe algún caro pendiente… Existen muchas webs en las que puedes averiguar esta información, pero también puedes hacerlo en la de la DGT.
- Probar la motocicleta: A la hora de comprar una moto, es fundamental realizar una inspección de forma presencial, tanto en parado (asegurándote de que todos los componentes estén en buen estado) como en movimiento, para ver que funciona correctamente.
- ¿La documentación está en orden? Por último, hay que asegurarse de que todo el proceso se realiza de manera legal y transparente. Necesitarás rellenar un contrato de compraventa (puedes descargarlo en la web de la DGT) en el que se establezcan todos los detalles de la operación, como el precio, cualquier tipo de desperfecto o la garantía en el caso de que haya.
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
- Gonzalo Bernardos, economista, firme sobre el futuro de la vivienda: 'Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes
- Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad