Cuidado con dejar a tu mascota en el coche: Estas son las multas que te pueden poner

Según datos de ANFAAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en 2025 el 61% de los hogares españoles convive con mascotas y esos son más de 30 millones de animales. Cuando viajas con ellos en tu vehículo, es importante respetar todas las normas de seguridad. Además, debes tener cuidado si dejas a tu mascota en el coche porque te pueden poner una buena multa.

Perro en el coche / Freepik

¿Cómo debes de llevar a tu mascota en el coche?

Llevar un animal suelto en el vehículo puede ser muy peligroso, además de sancionable, por varios motivos, ya que aumenta la distracción del conductor, puede interferir en la conducción y provocar daños muy graves e incluso mortales a los ocupantes en caso de frenazo o impacto, y supone un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, como sucede con un perro sacando la cabeza por la ventana, porque puede provocar una caída peligrosa.

El 91% de los conductores está de acuerdo en que es peligroso llevar a las mascotas sin ningún tipo de protección. Estos son los tipos de sistemas más comunes y seguros para que tu mascota vaya correctamente en el coche:

Arnés de seguridad: Es como un cinturón de seguridad , con el que puedes sujetar a tu perro enganchándolo a los asientos para que no se mueva en caso de frenazos bruscos y pueda viajar seguro. Lo más recomendable es el arnés de doble enganche ya que en caso de accidente, aguantará mucho más el peso del animal.

Es como , con el que puedes sujetar a tu perro enganchándolo a los asientos para que no se mueva en caso de frenazos bruscos y pueda viajar seguro. Rejilla divisoria: Se usa para dividir la cabina del maletero , pudiendo viajar así plácidamente en la parte trasera del coche. También existen las barras fijas adaptables. Las más seguras y recomendadas son las que van montadas desde el techo del vehículo al suelo del maletero y que cumplen las normas DIN 75410. La clave es que nada pueda chocar contra algo, y por eso es fundamental que los perros vayan atados y fijos en el habitáculo.

Se usa para , pudiendo viajar así plácidamente en la parte trasera del coche. También existen las barras fijas adaptables. La clave es que nada pueda chocar contra algo, y por eso es fundamental que los perros vayan atados y fijos en el habitáculo. Transportín o jaula: Esta es una de las opciones más incómodas para las mascotas, por lo que debes parar cada cierto tiempo para que pueda estirar las piernas y asegurarte de que va bien sujeta cuando el coche está en movimiento. También es uno de los métodos más seguros, y si tienes un perro de más de 20 kilos, debes de colocar el transportín en el maletero, lo más cerca posible del respaldo de los asientos traseros y en posición transversal a la dirección de la marcha. Para perros o gatos pequeños, el transportín tiene que ir en el habitáculo, sobre el suelo detrás de los asientos delanteros.

Perro con su transportín / Freepik

¿Cuáles son las multas por dejar a tu mascota en el coche?

Si incumples el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, que dictamina que “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”, y es el responsable de “mantener la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”, te pondrán sancionar.

Si la mascota no está asegurada correctamente, aunque tenga algún tipo de sujeción, es una infracción grave y te multarán con 200 euros. Si la mascota está libre por el vehículo y el conductor está realizando una conducción negligente, está considerado como infracción grave y te sancionarán con 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Además, si el conductor ha tenido un accidente y la mascota está libre por el habitáculo, es una infracción muy grave y te multarán con hasta 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet.

Perro sentado en los asientos delanteros del vehículo / Freepik

Según la ley de bienestar animal, dejar a los animales dentro de vehículos cerrados expuestos a condiciones de cualquier índole que puedan poner su vida en peligro está completamente prohibido, por lo que no deberías dejar a tu mascota sola en el coche si hace mucho calor, vas a parar mucho tiempo o las condiciones no son las idóneas. Estas son las multas a las que te puedes enfrentar si dejas a tu mascota sola en el coche, dependiendo de las circunstancias: