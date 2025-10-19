El futuro de los vehículos eléctricos puede estar en la Mercedes-Benz ELF

Mercedes-Benz está trabajando en soluciones de carga innovadoras. En 2021, la firma alemana fue uno de los primeros fabricantes de automóviles en lanzar Plug & Charge (Enchufar y Cargar), una función que facilitó la carga rápida. La marca de vehículos ha presentado la furgoneta Mercedes-Benz ELF, un laboratorio de carga móvil que puede ser el futuro de los vehículos eléctricos.

El nombre de la furgoneta Mercedes-Benz ELF, es por las siglas en alemán Experimental Lade Fahrzeug (Vehículo de Carga Experimental). Según la firma de vehículos, la movilidad eléctrica es algo más que tecnología, y la nueva Mercedes-Benz ELF combina la carga ultrarrápida, bidireccional, solar, inductiva y conductiva.

El Mercedes-Benz ELF / Mercedes-Benz

Carga rápida: 100 kWh pueden cargarse en 10 minutos

La recarga rápida es una de las claves para el uso cotidiano del vehículo eléctrico. Con el Mercedes-Benz ELF, la marca alemana explora los límites de lo “técnicamente factible”. Para ello, el vehículo experimental está equipado con dos sistemas de carga rápida, el MCS y el CCS.

El conector MCS está desarrollado originalmente para el transporte pesado. Los resultados que está obtenido Mercedes de estas pruebas se están incorporando al desarrollo de camiones de larga distancia y soluciones para flotas con tiempos de inactividad cortos.

Mercedes está probando los límites técnicos del conector CCS (Sistema de Carga Combinada), que ya se utiliza en turismos, con el fin de crear las condiciones para capacidades de carga aún mayores. El ELF puede alcanzar una capacidad de carga de hasta 900 kW. Esto significa que 100 kWh pueden cargarse en 10 minutos. Además de estar simulado en un escenario de carga real, los componentes utilizados, como la batería, el control de carga y el hardware CCS, ya están próximos a la producción en serie y se incorporarán a futuros modelos de Mercedes-Benz.

Recarga Mercedes-Benz ELF / Mercedes-Benz

La carga bidireccional que te devuelve la energía

Con el ELF, Mercedes-Benz explora todo el potencial de esta tecnología clave, ya que también la introducen en el hogar (Vehicle-to-Home; V2H), a la red (Vehicle-to-Grid; V2G) o directamente a dispositivos eléctricos (Vehicle-to-Load; V2L).

Además, el Mercedes-Benz ELF es capaz de realizar cargas bidireccionales de corriente alterna y corriente continua. La CA permite la alimentación de dispositivos eléctricos (V2L) y el retorno de energía a través de un wallbox (punto de recarga físico instalado en la pared) bidireccional directamente a la red doméstica. La DC permite la recuperación directa de energía con un wallbox bidireccional en la red eléctrica pública (V2G) y directamente en la red doméstica o del edificio (V2H); V2B), en función de la infraestructura utilizada.

La carga bidireccional abre un abanico de ventajas, ya que con una batería de alto voltaje típica de Mercedes-Benz en un vehículo eléctrico, con una capacidad de 70-100 kWh, puede abastecer totalmente de electricidad a un hogar unifamiliar medio de dos a cuatro días (V2H). Además, el vehículo puede servir como fuente de energía móvil para dispositivos eléctricos a través de V2L (Vehicle-to-Load). También se reduce la huella de carbono, porque la energía solar se utiliza de forma selectiva, y la sobrante se almacena temporalmente en la batería de alto voltaje para su uso posterior en el hogar (V2H).

Detalles del vehículo experimental Mercedes-Benz ELF / Mercedes-Benz

Carga inductiva y conductiva: energía eficaz y sin cables

A través del ELF, Mercedes-Benz está probando la carga sin cables mediante inducción, que se trata de transferir energía eléctrica al vehículo sin conexión física mediante un sistema de carga integrado en el suelo. El ELF está equipado con un sistema de carga inductiva basado en el principio de resonancia magnética. La potencia de carga es actualmente de 11 kW de corriente alterna (CA).

La carga conductiva automatizada utiliza placas de carga especiales en el suelo que se comunican con el vehículo. La energía se transfiere a través de una conexión física directa mediante un conector que está en el suelo del vehículo. La potencia de carga es actualmente de 11 kW CA. Además, el vehículo debe situarse en una zona específica por encima de la placa de carga para iniciar el proceso de carga, lo que requiere un aparcamiento específico. Al igual que la carga inductiva, la carga conductiva a través de los bajos ofrece numerosas ventajas, como no tener que conectar, ni desconectar cables.