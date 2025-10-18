Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Industria

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE

Las matriculaciones de este tipo de vehículos crecerán un 6,6% este 2025

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE / Agencias

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta semana en Madrid se reunieron líderes del sector de la movilidad profesional, fabricantes y expertos en flotas para debatir sobre los retos y oportunidades del vehículo comercial ligero (LCV) en el contexto de la transición energética. 

El encuentro puso sobre la mesa un dato contundente: mientras el mercado de LCV crece un 6,6% anual, solo el 2% del parque nacional dispone de etiqueta ECO o CERO, lo que limita su acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Neomotor Coche Accidente Motos Circular Seguridad DGT

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE / Archivo

El mercado se acelera, pero la transición aún va a dos velocidades

Según datos del Arval Mobility Observatory, los LCV suponen ya el 15 % del total de matriculaciones, con un crecimiento sostenido frente al 1,6% del conjunto del mercado. Siete de cada diez unidades se venden a empresas, lo que refleja el peso del canal profesional en la renovación del parque.

Sin embargo, la edad media de los vehículos industriales ligeros alcanza los 14,7 años, y un 35% supera los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento impacta directamente en la siniestralidad, que ha aumentado un 30%, y en la seguridad laboral: el 35% de los fallecidos en accidentes de trabajo lo son por siniestros viales.

Regulación y electrificación

Los expertos coincidieron en que el marco regulatorio sigue siendo complejo, con más de 150 ZBE previstas en España y normativas de emisiones que evolucionan con rapidez. Aunque la nueva Ley de Movilidad Sostenible marca un avance, solo una de cada tres ciudades aplica plenamente las restricciones.

En cuanto a electrificación, persisten las barreras: falta de puntos de recarga adecuados para furgonetas, percepción de coste elevado y limitación de autonomía. Aun así, el renting emerge como palanca clave de transición, con un parque donde el 93 % de los vehículos tiene menos de 5 años.

industria automovil coches neomotor fabrica coche automocion (5)

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE / Agencias

Cinco tendencias que marcarán el futuro del LCV

  1. Crecimiento sostenido del mercado profesional.
  2. Complejidad regulatoria y aceleración de las ZBE.
  3. Electrificación progresiva y nuevos modelos de renting.
  4. Seguridad vial y renovación urgente del parque.
  5. Datos, conectividad y soluciones de última milla.

Noticias relacionadas y más

El dato logístico también impresiona: el 38 % del tráfico urbano ya procede de la distribución de mercancías, y el 33 % del e-commerce implica entregas físicas. La conectividad y la analítica de datos se perfilan como claves para optimizar rutas y reducir costes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
  2. Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
  3. Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
  4. Barcelona Sants, la estación tercermundista
  5. El municipio más rico de Girona según Hacienda entra en el top 20 de Catalunya
  6. El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
  7. Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”
  8. Ferran Olivé, tesorero del Barça: «Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas»

Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación

Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE

Enric Canals, tiempo y memoria

Enric Canals, tiempo y memoria

Élite Taxi convoca una protesta para "colapsar" el Estadi Olímpic el próximo martes de Champions contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber

Élite Taxi convoca una protesta para "colapsar" el Estadi Olímpic el próximo martes de Champions contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber

Sánchez propone ante los socialistas europeos un salario mínimo común para toda la UE

Sánchez propone ante los socialistas europeos un salario mínimo común para toda la UE

Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: "Se ha ido al infierno una rata"

Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: "Se ha ido al infierno una rata"

Anita Williams revela que le han detectado dos tumores con “mala pinta”

Anita Williams revela que le han detectado dos tumores con “mala pinta”

El cardiólogo Aurelio Rojas desvela lo que pasa en tu cuerpo cuando tomas magnesio: "Muchas personas notan mejoras reales en su sueño, energía y estado de ánimo"

El cardiólogo Aurelio Rojas desvela lo que pasa en tu cuerpo cuando tomas magnesio: "Muchas personas notan mejoras reales en su sueño, energía y estado de ánimo"