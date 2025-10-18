Esta semana en Madrid se reunieron líderes del sector de la movilidad profesional, fabricantes y expertos en flotas para debatir sobre los retos y oportunidades del vehículo comercial ligero (LCV) en el contexto de la transición energética.

El encuentro puso sobre la mesa un dato contundente: mientras el mercado de LCV crece un 6,6% anual, solo el 2% del parque nacional dispone de etiqueta ECO o CERO, lo que limita su acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE / Archivo

El mercado se acelera, pero la transición aún va a dos velocidades

Según datos del Arval Mobility Observatory, los LCV suponen ya el 15 % del total de matriculaciones, con un crecimiento sostenido frente al 1,6% del conjunto del mercado. Siete de cada diez unidades se venden a empresas, lo que refleja el peso del canal profesional en la renovación del parque.

Sin embargo, la edad media de los vehículos industriales ligeros alcanza los 14,7 años, y un 35% supera los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento impacta directamente en la siniestralidad, que ha aumentado un 30%, y en la seguridad laboral: el 35% de los fallecidos en accidentes de trabajo lo son por siniestros viales.

Regulación y electrificación

Los expertos coincidieron en que el marco regulatorio sigue siendo complejo, con más de 150 ZBE previstas en España y normativas de emisiones que evolucionan con rapidez. Aunque la nueva Ley de Movilidad Sostenible marca un avance, solo una de cada tres ciudades aplica plenamente las restricciones.

En cuanto a electrificación, persisten las barreras: falta de puntos de recarga adecuados para furgonetas, percepción de coste elevado y limitación de autonomía. Aun así, el renting emerge como palanca clave de transición, con un parque donde el 93 % de los vehículos tiene menos de 5 años.

Solo el 2% del parque de vehículos ligeros está preparado para las ZBE / Agencias

Cinco tendencias que marcarán el futuro del LCV

Crecimiento sostenido del mercado profesional. Complejidad regulatoria y aceleración de las ZBE. Electrificación progresiva y nuevos modelos de renting. Seguridad vial y renovación urgente del parque. Datos, conectividad y soluciones de última milla.

El dato logístico también impresiona: el 38 % del tráfico urbano ya procede de la distribución de mercancías, y el 33 % del e-commerce implica entregas físicas. La conectividad y la analítica de datos se perfilan como claves para optimizar rutas y reducir costes.