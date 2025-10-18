¿No has pasado la ITV con tu remolque? Cuidado con esta multa

La ITV es un trámite obligatorio que todos los vehículos a motor matriculados deben superar correctamente. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumple los estándares de seguridad y que pasa la normativa de emisiones. Además, aunque los remolques son vehículos no autopropulsados, deben pasar la Inspección Técnica del Vehículo. Descubre las claves y cuál es la multa por no pasarla.

Los remolques se utilizan para transportar mercancías o personas, y por la gran cantidad de kilómetros que recorren junto al coche que los arrastra, tienen la obligación de pasar la ITV anualmente hasta cumplir los diez años desde su fecha de matriculación. Pasada esta fecha, tendrán que pasarla cada seis meses.

Coche con su remolque / Archivo

Consejos para pasar la ITV a un remolque

Aunque sea obvio, lo primero que debes saber es que tienes que ir acompañado de un vehículo tractor, aunque sólo vayas a pasar la revisión del remolque. La ITV se realizará sin separar al uno del otro. Primero se comprueba la documentación del vehículo y las condiciones técnicas similares de una ITV normal (menos la prueba de emisiones).

Las principales causas de que la ITV en remolques sea desfavorable suele ser por los siguientes problemas:

Fallos en los frenos : Un 43% de las causas de rechazo al pasar una ITV.

: Un 43% de las causas de rechazo al pasar una ITV. Defectos en el alumbrado : Supone un 25%.

: Supone un 25%. Problemas en ejes, neumáticos, suspensión : Un 17%.

: Un 17%. Chasis y carrocería: Supone un 11% del total.

Coche con remolque / Archivo

Para que no tengas ningún problema pasando la ITV a tu remolque, asegúrate de que el chasis esté en buen estado, que todas las luces funcionen correctamente y sobre todo, que los neumáticos y frenos estén en óptimas condiciones. Si sigues estos consejos, no deberías de tener problemas para que tu remolque pase la ITV correctamente.

Esta es la multa por no pasar la ITV con tu remolque

Como hemos dicho, la Inspección Técnica de Vehículos es obligatoria en España. Si próximamente tu remolque tiene que pasarla, lo mejor es que lo revises a fondo. Debes tener en cuenta que si tu vehículo tiene las revisiones al día y lo cuidas no deberías tener problemas para pasar la ITV. En cambio, si no mantienes tu coche en buen estado, y la ITV está caducada o desfavorable, la multa a la que te enfrentarás será de hasta 500 euros. Además puede suponer la inmovilización de tu vehículo. Modificar la pegatina ITV es un delito grave y la sanción rondará entre los 6.000 y 12.000 euros.

Si circulas con un remolque que no ha pasado la ITV, te expones a una multa que será de 200 euros y la inmovilización de tu vehículo. La infracción asciende a 500 euros si no llevas la ficha técnica. El carnet necesario para poder llevar remolques ligeros (hasta 750 kg) o conjuntos que no superen los 3.500 kg es el B. Si sobrepasas este peso te pueden multar con 500 euros y quitarte 4 puntos.