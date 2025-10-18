Francesco Giacalone: "Buscamos clientes que quieren un coche moderno, lleno de tecnología, y que no quieren pagar una fortuna"

En un momento clave para el futuro de la movilidad eléctrica en Europa, Leapmotor está a punto de cumplir su primer año de vida en España con una propuesta que va más allá del precio competitivo. Respaldada por el grupo Stellantis, la marcha china busca posicionarse como un actor relevante gracias a una integración vertical de su tecnología, un diseño adaptado al gusto europeo, y un fuerte enfoque en sostenibilidad e innovación vertical.

Francesco Giacalone, responsable de marketing europeo de Leapmotor / Leapmotor

Charlamos con Francesco Giacalone, responsable de marketing europeo de Leapmotor, para entender cómo planean abrirse paso en un ecosistema cada vez más exigente, y qué papel jugará España en la hoja de ruta de esta joven, pero ambiciosa marca.

Leapmotor llega a España de la mano de Stellantis. ¿Lo considera una ventaja competitiva para implantarse en el mercado español?

Bueno, es un gran avance competitivo. De hecho, la venta conjunta entre Leapmotor y Stellantis ofrece una plataforma única para distribuir un coche de un productor chino, que no estaba vendiendo en España hace un año. Ahora tiene una red bien establecida, que establece la presencia de Stellantis, y que tiene todos los beneficios de esto, no solo en términos de ventas, sino en términos de servicios. Entonces los clientes pueden comprar productos de Stellantis Leapmotor sin tener la ansiedad o el estrés de dónde servicio mi coche, dónde puedo tener mantenimiento, dónde puedo reparar, así que es un gran avance.

¿Se están cumpliendo las expectativas inicialmente creadas con la marca?

Hasta ahora diría que sí. Tenemos, por supuesto, ayuda en España con el plan Moves, que, por supuesto, estimula la venta de vehículos eléctricos. Pero en otros mercados como Alemania, en donde competimos, por ejemplo, con marcas alemanas, hemos tenido mucho éxito. En Italia la venta es muy alta, así que hasta ahora diría que estamos muy a punto con los objetivos que nos dimos un año atrás.

Leapmotor C10 Reev / Leapmotor

¿Qué tipo de clientes desean atraer en el mercado español?.

Clientes que buscan un coche moderno, lleno de tecnología, y que no quieren pagar una fortuna por eso. Quieren calidad, y hemos probado el coche. No le diré los detalles, pero nuestra demanda y los problemas detectados en los vehículos son extremadamente bajos contra lo que he experimentado en la industria automóvil. Y, por último, clientes que piensan que no necesitan ser representados por una marca establecida. No quieren ser el tipo de cliente de otra marca, pero quieren ser los que dicen que son inteligentes, que compran algo que es mejor en términos de contenido, con mucho contenido, y que pago menos que antes, así que me estoy convirtiendo en más inteligente.

¿Cuál es el papel de España en la estrategia europea de Leapmotor?

El papel de España es muy importante, con el marco que tiene Stellantis en España. La posibilidad de tener los suministros de Stellantis que están situados en España, para concesiones y actividades relacionadas, es un papel muy importante.

Quiero compartirles una anécdota, porque es interesante. El fundador de Leapmotor, el señor Zhu Jiangming, decidió crear Leapmotor después de tener, en 2014, unas vacaciones de verano en Valencia. Así que pueden imaginar que el papel de España es importante en la mente de Leapmotor.

Leapmotor B10 / Leapmotor

¿Cuáles son los pasos que Leapmotor ha tomado para construir confianza en una marca que todavía es relativamente desconocido para el público en general?.

El primer paso es la calidad del servicio. Puedes decir muchas cosas al cliente, puedes tener muchas advertencias, pero tienes que responder de inmediato cuando el cliente tiene algún problema, y respondemos de inmediato. Respondemos de inmediato con la resolución del problema, pero también con la anticipación del problema.

Por ejemplo, tuvimos vehículos que necesitaron una actualización del software, porque el volumen del alerta de los peatones era demasiado alto. Así que para el C10, inmediatamente transferimos la mensaje al ingeniero chino, desarrollamos un nuevo software y lo enviamos a cada vehículo por el aire. Así que esto es simplemente construir la confianza y la confianza de que, sí, Leapmotor puede arreglar e, incluso anticipar los problemas a distancia.

¿Cuál es la proporción de valor de Leapmotor comparada con otras empresas chinas?.

Ofrecemos algunas cosas, diría. Los tres pilares que seguimos recordando son que ofrecemos tecnología que sea tan intuitiva como posible. Juegas con la pantalla inteligente en el coche, con la pantalla central, y sientes que sabes cómo usarla. No necesitas aprender. Sabes cómo usarla. Es una tecnología de facilidad de vida.

Lo segundo es que es asequible. Una innovación asequible, normalmente sería reservada para algunos actores premium y se lo ofrecemos a todos.

Y el último, es que otros actores chinos, por supuesto, no pueden ofrecer inmediatamente, el servicio y la asistencia. Eso no tiene compromiso.

Leapmotor T03 / Leapmotor

¿Cómo se ha adaptado Leapmotor a las regulaciones europeas en materia de energía, batería, reciclaje y ciberseguridad?.

Europa es compleja, sí, pero Leapmotor no está solo. Gracias a la actividad con Stellantis para ingresar a Europa, o sea, el proceso de homologación, control IT, servidores de seguridad cibernética, todo esto está supervisado por el equipo de Stellantis, que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas en Europa.

Estos son aspectos en la creación de coche. Luego está la anticipación, que es que Stellantis puede ofrecer avances sobre, por ejemplo, el ratio de seguridad, la regulación, las reglas con los peatones. No solo para hoy, sino para el futuro, o cosas muy sencillas, como que los europeos ahora están evolucionando hacia un contenido específico en el coche. Tal vez quieran que los asientos de atrás sean más luminosos, y esto es sólo información avanzada. Así que hay un área que es la anticipación, y otro área que es que el producto está ahí, hagámoslo seguro de que esté completamente completo.

¿Cómo se va a posicionar la marca con respecto al aluvión de marcas chinas que han aterrizado en España?

Hay varios jugadores. Algunos actores están apostando más en su tecnología de alto nivel. Y probablemente están pidiendo un salto premium por eso. Leapmotor no tiene esa ambición, porque desde el principio la idea era innovación asequible. Así que el fundador concibió una movilidad eléctrica asequible. Así que continuaremos jugando en el mainstream. Continuaremos siendo, diría yo, lo más humilde posible, y no pretencioso, porque el objetivo es realmente ser lo más cercano posible al consumidor, y no venir de arriba y decirle al consumidor que somos un nuevo actor chino, que tenemos mucha tecnología.

Necesitamos estimular la demanda, y creo que hasta ahora estamos luchando. La otra cosa es, probablemente lo han percibido en nuestra estrategia de comunicación, no estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de los beneficios que la tecnología trae a los clientes, y que esto es probablemente otro factor sutil, pero importante de diferenciación de otras marcas chinas.