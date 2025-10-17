Rimac se suma a la carrera por las baterías de estado sólido y se pone como meta 2030

La carrera por la batería de estado sólido ha sumado un nuevo contendiente. Rimac Technology, proveedor clave de marcas como Porsche y BMW, ha anunciado una alianza estratégica con Prologium, empresa taiwanesa especializada en celdas avanzadas, para desarrollar una batería capaz de ofrecer entre 500 y 600 km de autonomía y cargarse del 10 al 80 % en menos de 10 minutos.

Fábrica de Rimac technology / Rimac

Ambas compañías trabajan desde hace dos años en este proyecto, que contempla tener una muestra inicial en 2027, con una versión B sample validada para pruebas en coche en 2028, y llegar a una producción limitada en 2030. Si todo va según lo previsto, Rimac pondrá sobre la mesa una de las primeras baterías sólidas del mercado con aplicación real en automóviles de altas prestaciones.

La colaboración se centra en la batería cerámica de litio 100 % inorgánica de Prologium, una tecnología que promete ser más segura, densa y ligera que las actuales. Rimac aportará su experiencia en integración y diseño de packs escalables listos para producción automovilística. Según ha explicado su COO, Nurdin Pitarevic, la clave será ofrecer una batería más compacta y eficiente, con una densidad energética entre un 20 y un 30 % superior a la media del sector.

Baterías y motors de Rimac Technology / Rimac

Otra ventaja está en los materiales: frente a las estructuras de aluminio o acero habituales, Rimac apuesta por usar compuestos ligeros para aligerar el conjunto, lo que supondría un plus clave en vehículos deportivos o de lujo.

Uno de los escenarios más plausibles sería ver esta batería aplicada en una futura versión del Bugatti Tourbillon, el superdeportivo híbrido enchufable de 1.800 CV con motor V16 y tres propulsores eléctricos. Aunque no hay ningún plan oficial, Pitarevic reconoció que sería una combinación “perfecta” desde el punto de vista narrativo y tecnológico. Hoy, eso sí, sigue siendo solo una posibilidad.

En cuanto a especificaciones, el objetivo es lograr una batería de 100 kWh, capaz de soportar las exigencias de autonomía y carga de los modelos premium y deportivos. La idea es también reducir significativamente el tiempo de recarga en comparación con los 20 a 45 minutos actuales en cargadores rápidos. Rimac asegura que ya están al 50 % del desarrollo en aspectos clave como la seguridad, autonomía y carga, mientras Prologium también avanza en la maduración de las celdas.