Coches
Estos son los nuevos coches de los jugadores del Real Madrid
Entre los miembros de la primera plantilla del club blanco predominan los vehículos eléctricos de BMW, marca que los patrocina desde hace cuatro años
Rubén Burillo
Por cuarto año consecutivo, los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid volverán a conducir los coches de BMW. La marca alemana alarga su contrato con el club blanco y entre sus miembros predominan los modelos i7 xDrive 60 y el XM. Descubre los nuevos coches de los jugadores del Real Madrid:
BMW i7 xDrive 60
Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y los jugadores, Vinicius, Militao, Alaba, Rudiger, Güler, Mbappé y Endrick. El BMW i7 xDrive 60 tiene un motor eléctrico de 400 kW (544 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos, y tiene una autonomía de entre los 589 y 624 kilómetros. Esta berlina consume entre 18,5 y 19,6 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 34 minutos y su precio es desde 139.800 euros.
BMW XM
Este SUV híbrido enchufable con etiqueta 0 ha sido elegido por Huijsen, Valverde, Courtois, Mendy, Rodrygo, Ceballos, Tchouameni, Fran García, Brahim y Bellingham. El BMW XM tiene un motor de 550 kW (748 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y consume entre 5,6 y 6,2 litros por cada 100 kilómetros. Con el motor eléctrico podrán hacer hasta 88 kilómetros y el precio de este SUV híbrido enchufable de BMW es desde 196.800 euros.
BMW i7 M70
Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por Carvajal y Asencio. El BMW i7 M70 tiene un motor de 485 kW (659 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y tiene una autonomía de entre 490 y 559 kilómetros. Esta berlina consume entre 20,8 y 23,7 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 34 minutos y su precio es desde 187.400 euros.
BMW M5
Esta berlina híbrida enchufable con etiqueta 0 ha sido elegida por el portero del Real Madrid, Andriy Lunin. El BMW M5 tiene un motor de 535 kW (727 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y consume entre 4,5 y 5 litros por cada 100 kilómetros. Con el motor eléctrico podrá hacer entre 63 y 69 kilómetros y el precio de esta berlina híbrida enchufable es desde 164.550 euros.
BMW iX 60
Este SUV eléctrico con etiqueta 0 ha sido elegido por Camavinga y Trent Alexander-Arnold. El BMW iX60 tiene un motor de 400 kW (544 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y tiene una autonomía de entre 597 y 701 kilómetros. Este SUV consume entre 17,9 y 21 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 35 minutos y su precio es desde 105.900 euros.
BMW i5 M60
Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por el canterano del Real Madrid, Gonzalo García. El BMW i5 M60 tiene un motor de 442 kW (601 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y tiene una autonomía de entre 473 y 540 kilómetros. Esta berlina consume entre 17,1 y 19,5 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 30 minutos y su precio es a partir de 114.550 euros.
BMW i4 M60
Esta berlina eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por el nuevo fichaje del club blanco, Franco Mastantuono. El BMW i4 M60 tiene un motor de 442 kW (601 CV), igual que el i5 M60, acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y tiene una autonomía de entre 433 y 551 kilómetros. Esta berlina consume entre 16,6 y 20,9 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 30 minutos y su precio es desde 80.550 euros.
BMW i7 60
Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por otro de los nuevos fichajes del Real Madrid, Álvaro Carreras. El BMW i7 60 tiene un motor de 400 kW (544 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y tiene una autonomía eléctrica de entre 589 y 624 kilómetros. Esta berlina consume entre 18,5 y 19,6 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 34 minutos y su precio es a partir de 139.800 euros.
