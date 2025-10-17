Estos son los nuevos coches de los jugadores del Real Madrid

Por cuarto año consecutivo, los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid volverán a conducir los coches de BMW. La marca alemana alarga su contrato con el club blanco y entre sus miembros predominan los modelos i7 xDrive 60 y el XM. Descubre los nuevos coches de los jugadores del Real Madrid:

BMW i7 xDrive 60

Kylian Mbappé junto a su BMW i7 60 / BMW

Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y los jugadores, Vinicius, Militao, Alaba, Rudiger, Güler, Mbappé y Endrick. El BMW i7 xDrive 60 tiene un motor eléctrico de 400 kW (544 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos, y tiene una autonomía de entre los 589 y 624 kilómetros. Esta berlina consume entre 18,5 y 19,6 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 34 minutos y su precio es desde 139.800 euros.

BMW XM

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, con su BMW XM / BMW

Este SUV híbrido enchufable con etiqueta 0 ha sido elegido por Huijsen, Valverde, Courtois, Mendy, Rodrygo, Ceballos, Tchouameni, Fran García, Brahim y Bellingham. El BMW XM tiene un motor de 550 kW (748 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y consume entre 5,6 y 6,2 litros por cada 100 kilómetros. Con el motor eléctrico podrán hacer hasta 88 kilómetros y el precio de este SUV híbrido enchufable de BMW es desde 196.800 euros.

BMW i7 M70

El BMW i7 M70 / BMW

Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por Carvajal y Asencio. El BMW i7 M70 tiene un motor de 485 kW (659 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y tiene una autonomía de entre 490 y 559 kilómetros. Esta berlina consume entre 20,8 y 23,7 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 34 minutos y su precio es desde 187.400 euros.

BMW M5

Andriy Lunin, portero del Real Madrid, con su BMW M5 / BMW

Esta berlina híbrida enchufable con etiqueta 0 ha sido elegida por el portero del Real Madrid, Andriy Lunin. El BMW M5 tiene un motor de 535 kW (727 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y consume entre 4,5 y 5 litros por cada 100 kilómetros. Con el motor eléctrico podrá hacer entre 63 y 69 kilómetros y el precio de esta berlina híbrida enchufable es desde 164.550 euros.

BMW iX 60

El BMW iX 60 / BMW

Este SUV eléctrico con etiqueta 0 ha sido elegido por Camavinga y Trent Alexander-Arnold. El BMW iX60 tiene un motor de 400 kW (544 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y tiene una autonomía de entre 597 y 701 kilómetros. Este SUV consume entre 17,9 y 21 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 35 minutos y su precio es desde 105.900 euros.

BMW i5 M60

Gonzalo García, jugador del Real Madrid, junto a su BMW i5 / BMW

Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por el canterano del Real Madrid, Gonzalo García. El BMW i5 M60 tiene un motor de 442 kW (601 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y tiene una autonomía de entre 473 y 540 kilómetros. Esta berlina consume entre 17,1 y 19,5 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 30 minutos y su precio es a partir de 114.550 euros.

BMW i4 M60

El BMW i4 M60 / BMW

Esta berlina eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por el nuevo fichaje del club blanco, Franco Mastantuono. El BMW i4 M60 tiene un motor de 442 kW (601 CV), igual que el i5 M60, acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y tiene una autonomía de entre 433 y 551 kilómetros. Esta berlina consume entre 16,6 y 20,9 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 30 minutos y su precio es desde 80.550 euros.

BMW i7 60

El BMW i7 60 / BMW

Esta berlina 100% eléctrica con etiqueta 0 ha sido elegida por otro de los nuevos fichajes del Real Madrid, Álvaro Carreras. El BMW i7 60 tiene un motor de 400 kW (544 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y tiene una autonomía eléctrica de entre 589 y 624 kilómetros. Esta berlina consume entre 18,5 y 19,6 kWh por cada 100 kilómetros, recarga del 10 al 80% en 34 minutos y su precio es a partir de 139.800 euros.