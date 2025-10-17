Así se mueven los españoles en 2025: caminan más y el coche pierde peso en ciudad

La última edición del Foro de Movilidad de Alphabet ofrece una visión de continuidad en los hábitos de desplazamiento de los españoles, aunque con algunas variaciones respecto a 2024. Los desplazamientos a pie (65%) y en coche (60%) se mantienen como las principales formas de moverse por la gran mayoría de las ciudades españolas.

El uso del coche para moverse dentro de la ciudad pasa del 52% al 44%, lo que indica una tendencia a priorizar otros medios en los entornos urbanos. Aun así, el vehículo privado sigue siendo imprescindible para la mitad de la población, especialmente en las áreas metropolitanas y en ciudades de tamaño medio.

Los desplazamientos a pie (65%) y en coche (60%) se mantienen como las principales formas de moverse / Archivo

Uso del transporte público en las ciudades españolas

El uso del transporte público en España tuvo un incremento generalizado del 2023 al 2024, coincidiendo con la puesta en marcha de ayudas e incentivos. En 2025, se mantiene estable. Según el Foro de Movilidad de Alphabet, el autobús lo utiliza habitualmente el 44% de los ciudadanos, prácticamente igual que en 2024 (45%). El metro, con un 29% de usuarios habituales, también se mantiene en el mismo nivel de 2024. En cambio, el tren presenta un retroceso, pasando del 17% en 2024 al 15% en 2025, posiblemente influido por el fin de las ayudas al transporte de cercanías a mediados de año.

Por edades, el transporte público se consolida especialmente entre los jóvenes de 18 a 30 años, entre los que el 56% utiliza el autobús y el 40% el metro de forma habitual. En cambio, entre los mayores de 61 años el uso se reduce considerablemente -solo el 27% recurre al autobús y el 11% al metro-, mientras que caminar se impone como el modo más frecuente en este grupo (74%).

Por territorios, el área metropolitana de Madrid y la ciudad de Barcelona continúan concentrando el mayor uso del transporte público. En Madrid, seis de cada diez ciudadanos (61%) emplean el autobús y la mitad (49%) el metro, mientras que en Barcelona los porcentajes son ligeramente inferiores (59% y 46%, respectivamente).

En ciudades medianas como Murcia, Badajoz o Valladolid, el peso del coche sigue siendo predominante en los desplazamientos diarios, con más de la mitad de los residentes que lo consideran imprescindible.

Por territorios, el área metropolitana de Madrid y la ciudad de Barcelona continúan concentrando el mayor uso del transporte público / Ayuntamiento de Viladecans

Motivaciones para desplazarse

La comodidad sigue siendo la razón principal para elegir un modo de transporte, citada por el 74% de los encuestados. Le siguen el ejercicio físico (35%) y el ahorro económico (29%), ambas con descensos respecto a 2024. Este patrón muestra que, aunque los ciudadanos buscan eficiencia y sostenibilidad, el bienestar y la practicidad continúan marcando sus decisiones de movilidad.

Un parque que envejece

Pero el reto de la movilidad no se limita a cómo nos desplazamos hoy, sino también a qué vehículos utilizamos. El parque automovilístico español alcanza los 14,5 años de antigüedad media, frente a los 12 de la media europea. Esta tendencia refleja tanto la incertidumbre económica como la dificultad de acceder a vehículos más modernos, pese al creciente interés por híbridos y eléctricos.

El motivo principal para cambiar de coche es claro: el 80% lo hace únicamente cuando deja de funcionar, cuatro puntos más que en 2024. Factores como la seguridad (24%) o la sostenibilidad (22%) pierden fuerza como impulsores de compra, lo que evidencia una mayor prudencia en las decisiones.

El parque automovilístico español alcanza los 14,5 años de antigüedad / Agencias

Qué coche comprarían los españoles

A la hora de elegir un nuevo vehículo, los modelos híbridos (40%) e híbridos enchufables (14%) componen más de la mitad de la intención de compra, una cifra en línea con 2024. La gasolina gana terreno (3p.p. más que en 2024), mientras que el coche eléctrico retrocede al 8%, cinco puntos menos que el año pasado, en plena incertidumbre regulatoria y comercial.

“Los datos del Foro de Movilidad 2025 confirman que los hábitos de desplazamiento de los españoles se mantienen estables, pero con señales claras de cambio: Aunque el coche y caminar siguen siendo mayoritarios, el transporte público se consolida como opción habitual. Al mismo tiempo, retrasar la renovación del vehículo refleja una mayor prudencia económica y una dificultad para avanzar hacia modelos más sostenibles. Nuestro reto como compañía de movilidad pasa por ofrecer alternativas que faciliten el acceso a vehículos modernos, seguros y eficientes, y en este ámbito, el renting desempeña un papel clave”, ha señalado Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet.