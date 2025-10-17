Ebro actualiza toda su gama con un cambio invisible pero decisivo: el chip Qualcomm 8155

No siempre hay que cambiar una carrocería, optimizar un motor o redibujar un interior para mejorar un coche. A veces el salto real está en lo que no se ve, pero lo cambia todo. Ebro ha dado ese paso al incorporar en toda su gama el chip Qualcomm 8155, un procesador de alto rendimiento que mejora la conectividad, la fluidez de los menús, el control por voz y la estabilidad de los sistemas digitales, sin tocar ni una línea del diseño.

El nuevo chip hace que el sistema operativo funcione más rápido y fluido / Ebro

Este System on Chip (SoC) de ocho núcleos, fabricado con tecnología de 7 nanómetros, es uno de los más avanzados de la industria del automóvil. Forma parte de la plataforma Snapdragon Cockpit de Qualcomm, y combina potencia de cálculo con eficiencia energética para gestionar todo lo que pasa detrás de las pantallas: infoentretenimiento, asistentes a la conducción, gráficos, sensores, audio o conectividad. Un salto discreto pero decisivo.

La diferencia no está en el comportamiento. El Qualcomm 8155 mejora la respuesta de las pantallas digitales, tanto en el cuadro de instrumentos como en el Head-Up Display, reduce los tiempos de espera y elimina la sensación de latencia. Todo se percibe más ágil, más fino, más integrado.

Además, Ebro ha desarrollado un software específico para sacar el máximo partido a este chip, con una interfaz de usuario más limpia, menús reorganizados y un enfoque claro en la seguridad y el manejo intuitivo. No hay florituras visuales ni capas innecesarias: lo que importa está a mano y responde al instante.

Control por voz más natural

Otro de los aspectos que sube de nivel con esta actualización es el control vocal. El nuevo sistema entiende órdenes en lenguaje natural y funciona desde cualquier asiento del coche, lo que permite ajustar climatización, cambiar de emisora o abrir el techo solar sin mover una mano. Esta función se combina con mandos físicos y pantallas táctiles, en una experiencia multimodal que se adapta al gusto de cada usuario.

En cuanto a la conectividad, los Ebro ahora ofrecen compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de Bluetooth múltiple, carga inalámbrica rápida y puertos USB repartidos por todo el habitáculo. Algunos modelos incluyen además servicios online y una app móvil para controlar funciones clave a distancia: desde revisar el estado del vehículo hasta abrirlo, cerrarlo o activar la climatización.

El cambio de chip abre la puerta a una evolución continua vía software. El Qualcomm 8155 permite integrar futuras actualizaciones, nuevas funciones y una gestión más precisa de los recursos digitales del coche. Ebro no solo busca mejorar la experiencia actual, sino preparar su gama para una transición cada vez más clara hacia el vehículo definido por software.

Este tipo de arquitectura permite separar el hardware del software, facilitando actualizaciones remotas, personalización y una mayor vida útil para el sistema digital del vehículo. Una dirección en la que muchas marcas están poniendo el foco, y en la que Ebro apuesta fuertemente.