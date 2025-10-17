El sector de la automoción premium en España suma un nuevo protagonista. DITEVO, el grupo internacional con origen en Chile y más de seis décadas de experiencia, acelera su plan de expansión en nuestro país con una ambiciosa estrategia basada en la apertura de instalaciones de última generación, nuevas alianzas con marcas de referencia y un enfoque decidido hacia la sostenibilidad. El objetivo es claro: consolidarse como uno de los principales operadores del segmento premium en España.

Desde su llegada al mercado español en 2014, la evolución de DITEVO ha sido meteórica. Con una red consolidada de 14 ubicaciones repartidas entre Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao -áreas que concentran más del 60 % de las matriculaciones nacionales- y más de 250 profesionales en plantilla, el grupo ha superado ya la cifra de 10.000 vehículos de lujo comercializados en el país.

DITEVO pisa el acelerador en España / DITEVO

Inversión histórica

Entre 2024 y 2025, DITEVO está llevando a cabo la mayor inversión de su historia. Un desembolso superior a los 30 millones de euros que se traduce en nuevos centros, renovaciones integrales y adquisiciones estratégicas. Entre las operaciones más relevantes, destaca la integración de Volvo Diselauto en Barcelona y de Volvo Ditec Tibermotor en Madrid. Ambas se unifican ahora bajo las nuevas denominaciones de Volvo Ditevo Madrid y Volvo Ditevo Barcelona, posicionando al grupo como uno de los principales distribuidores de la firma sueca en España.

Este proceso de consolidación se ve reforzado por el despliegue de nuevos espacios que no solo responden a una necesidad operativa, sino que redefinen la experiencia del cliente en el segmento premium. Un ejemplo destacado es el Centro Porsche Sant Cugat del Vallès, en funcionamiento desde 2024, con 4.000 m² distribuidos en tres plantas y un taller exclusivo de 1.000 m². Su ubicación estratégica junto a las autopistas C-16 y AP-7 lo convierte en un punto de referencia para los amantes de la marca alemana en Cataluña.

Más proyectos en marcha

Septiembre de 2025 marcó otro hito con la inauguración del nuevo Centro Porsche Barcelona, ubicado en la calle Botánica de Hospitalet de Llobregat. Este moderno complejo, que sustituye al anterior, se extiende sobre 9.000 metros cuadrados y destaca por su diseño vanguardista, tecnología de última generación y una capacidad de posventa notablemente ampliada. Concebido para ofrecer una experiencia premium de principio a fin, se posiciona como uno de los centros Porsche más avanzados de Europa.

DITEVO pisa el acelerador en España / DITEVO

Y no se detienen ahí. En Bilbao, el grupo ya ha anunciado el inicio de las obras del futuro Destination Porsche Bilbao, un proyecto que renovará por completo la imagen de la marca en la ciudad. Con más de 4.000 m² y los últimos estándares internacionales, esta instalación será clave para afianzar la presencia de DITEVO en el norte del país.

Nuevas marcas y más servicios en Madrid

La Comunidad de Madrid se confirma como otro de los pilares estratégicos del grupo. En 2025, DITEVO ha inaugurado un innovador complejo en el Polígono Industrial Los Olivos (Getafe), que alberga los concesionarios de Volvo, Polestar y Lynk&Co, con un enfoque integral que fusiona diseño, servicio y digitalización. Además, ya está en marcha la construcción de un nuevo edificio en la Ciudad del Automóvil, que abrirá sus puertas en 2026 para reforzar la presencia de las marcas escandinavas del grupo.

Una de las incorporaciones más significativas es Lynk&Co, que ahora opera oficialmente tanto en Madrid como en Barcelona. Esta marca, centrada en una movilidad urbana e inteligente, llega para completar una oferta pensada para los conductores que buscan diseño, tecnología y sostenibilidad sin renunciar al estilo.

DITEVO pisa el acelerador en España / DITEVO

Declaración de intenciones

“España representa un mercado estratégico para DITEVO. Nuestro propósito es consolidar nuestro crecimiento en el país a través de instalaciones modernas, marcas líderes y un equipo altamente comprometido, con el objetivo de brindar experiencias que superen las expectativas de nuestros clientes”, afirma Tomás Etcheverry, Director General de DITEVO España. “Aspiramos a ser un referente en el segmento premium y el socio de confianza de las marcas que representamos”, concluye.

Hoy por hoy, el grupo cuenta con una presencia destacada en todo el país con Porsche en Barcelona, Pamplona y Bilbao, Volvo en Madrid y Barcelona, Polestar en Madrid y Lynk&Co en Madrid y Barcelona. En total, más de 60.000 metros cuadrados dedicados al lujo sobre ruedas y a una experiencia de cliente diferencial. Una apuesta sólida que refleja una visión clara: fusionar innovación, servicio y compromiso ambiental en cada paso.