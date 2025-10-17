Una camper puede ser la mejor opción para tu escapada deportiva, cuando ya no queda ni una cama libre

A falta de hoteles y con todo reservado, una camper se convierte en la solución perfecta para disfrutar de esa competición deportiva a la que de otro modo sería imposible asistir. Muchas veces en eventos deportivos multitudinarios, encontrar alojamiento puede ser misión imposible, y más aún cuando el plan gira en torno a una carrera tan popular como la Trail de Bronchales, una de las pruebas más conocidas del calendario nacional. Alquilar una camper con Roadsurfer fue la solución perfecta para poder asistir al evento: sencillo, práctico, flexible y sin las limitaciones y restricciones de un alojamiento clásico.

El plan era sencillo. Recoger el vehículo en Valencia, dormir un par de noches en un camping cercano a Bronchales, y luego devolver la camper en el mismo punto de recogida. Pero lo que en principio parece una alternativa funcional, se convierte rápidamente en algo más: una pequeña aventura que hizo que la prueba deportiva se convirtiese en un viaje inolvidable.

Una casa móvil para la escapada perfecta

De la extensísima oferta de Roadsurfer, escogimos la Volkswagen California Ocean, uno de los más populares del catálogo. Compacta por fuera pero sorprendentemente versátil por dentro, ofrece todo lo necesario para un fin de semana de actividad sin renunciar a la comodidad. Dormir, ducharse, cocinar, cambiarse de ropa antes o después de una carrera... todo es posible dentro de esta camper súper equipada.

La VW California Ocean viene super equipada / Roadsurfer

La cama doble inferior es más cómoda de lo que muchos podrían imaginar, y el techo elevable oculta una segunda cama, ideal para quienes viajan con amigos o en familia. El interior está diseñado para que el espacio rinda al máximo: cocina de gas, fregadero, nevera con congelador, armarios bien distribuidos, enchufes, luz ambiental regulable, calefacción estacionaria… todo pensado para vivir dentro sin echar nada en falta. Además, Roadsurfer incluye todos los complementos necesarios para que mejorar la experiencia,

La ducha exterior montable es uno de esos detalles que marcan la diferencia en una escapada deportiva. Permite refrescarse tras la carrera sin depender de los servicios comunes del camping. También se agradecen el toldo desplegable y el mobiliario de camping incluido: mesa, sillas y menaje para preparar y disfrutar una comida al aire libre.

Flexibilidad cuando más se necesita

Eventos como la Trail de Bronchales suelen saturar la oferta hotelera de la zona. Incluso los campings y las plazas para autocaravanas se agotan con facilidad. En ese contexto, viajar en camper permite poder asistir al evento cuando no queda ni una cama libre y sin la rectitud de fechas y horarios. Al no depender de una habitación ni de un itinerario fijo, es posible adaptarse al momento y encontrar alternativas sin agobios.

La camper aparcada a pocos metros de la salida de la Trail de Bronchales / Edgar Vivó

En este caso, elegir un camping en Albarracín, a apenas media hora de Bronchales fue un acierto, ya que no solo permite descansar cerca del evento, sino también aprovechar para hacer un poco de turismo en uno de los pueblos más bonitos de España. Esa mezcla entre actividad física y desconexión cultural es una de las ventajas de contar con una buena autocaravana.

Alquiler sencillo y sin sorpresas

Una de las cosas que más sorprende al usar Roadsurfer por primera vez es lo fácil que resulta todo el proceso. Desde la web se elige la sede (en este caso, Valencia), las fechas y el modelo de camper. En pocos minutos está todo confirmado. No hay llamadas, ni burocracia interminable. Además, se pueden gestionar los extras, elegir el seguro, añadir un segundo conductor o modificar la reserva con apenas unos clics.

La Volkswagen California despliega una cama doble en la parte superior. / Edgar Vivó

Roadsurfer incluye kilometraje ilimitado, asistencia 24 horas, cancelación gratuita hasta 48 horas antes y la posibilidad de viajar con mascotas. Para escapadas cortas o improvisadas, es una opción ideal. La comunicación también es constante: antes del viaje se reciben correos con tutoriales en vídeo, recomendaciones de rutas y consejos para sacar el máximo partido al vehículo.

Al recoger la camper, el personal explica todo lo necesario y revisa con el cliente cada detalle. Y al devolverla, basta con respetar la hora acordada, dejarla razonablemente limpia y con el mismo nivel de combustible. Rápido y sin complicaciones.

Una forma diferente de viajar por deporte

La experiencia en Bronchales demuestra que este tipo de vehículos no son solo para vacaciones largas. Sirven también para escapadas de fin de semana, eventos deportivos, festivales o rutas por zonas con poca infraestructura hotelera. Todo encaja si se organiza bien el espacio y se elige el modelo adecuado.

Una camper te permite hacer tutismo más allá de tu destino / Edgar Vivó

Con una camper como la California Ocean, el viaje empieza en cuanto giras la llave y arranca el motor. No hace falta esperar a llegar al destino para sentir que estás en movimiento. Se gana en independencia, en capacidad de adaptación y en comodidad. Y también en sensaciones: desayunar con vistas al campo, cambiarte sin colas ni vestuarios masificados, dormir sin preocuparte de check-ins ni horarios... todo eso marca la diferencia.

Viajar en camper es una forma de disfrutar de todo el viaje y no solo del destino. Y si además es con la garantía y el respaldo de un servicio profesional como Roadsurfer, la experiencia se redondea. Para quienes buscan soluciones flexibles, cómodas y distintas, ya sea para una carrera, un concierto o una simple escapada, la respuesta está clara: sube a la camper y empieza a rodar.