Así es cómo debes preparar tu vehículo ante las lluvias

Las lluvias propias del otoño han tardado en llegar, pero ya comienzan a hacerse notar en gran parte de la península. A estos fenómenos meteorológicos se suman las borrascas y la DANA, que durante el pasado fin de semana han afectado a varias regiones y mantienen en aviso a siete comunidades autónomas. Ante estos escenarios, debes de tener tu vehículo a punto.

Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, subraya la importancia de revisar y preparar el vehículo para evitar imprevistos en estas situaciones. Además, debes extremar precauciones y conducir con mucha atención para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes de tráfico.

Hombre conduciendo su coche con lluvia / Freepik

¿Cómo debes actuar si estás al volante durante una lluvia torrencial?

Es recomendable revisar y consultar el tiempo con frecuencia y el estado del tráfico para conocer las previsiones y el estado de las vías. Siempre puede haber imprevistos y debes de tener mucho cuidado ante estas situaciones. Así es cómo debes actuar si estás al volante durante una lluvia torrencial:

Reducir la velocidad para poder reaccionar adecuadamente ante imprevistos.

para poder reaccionar adecuadamente ante imprevistos. Conducción firme para no perder el control del automóvil.

para no perder el control del automóvil. Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que precede para evitar sustos y accidentes de tráfico.

con el vehículo que precede para evitar sustos y accidentes de tráfico. Evitar frenazos bruscos y giros repentinos.

bruscos y giros repentinos. Encender las luces para mejorar la visibilidad. Con lluvia hay que llevar encendidas las luces de posición y de cruce. Las de niebla sólo si la lluvia es intensa.

para mejorar la visibilidad. Con lluvia hay que llevar encendidas las luces de posición y de cruce. Las de niebla sólo si la lluvia es intensa. No atravesar zonas inundadas o con acumulación de agua . Es importante no circular por charcos en los que se desconoce su profundidad y tampoco puedes conducir por balsas de agua o zonas completamente inundadas. El riesgo de aquaplaning aumenta.

. Es importante y tampoco puedes conducir por balsas de agua o zonas completamente inundadas. Detenerse en un lugar seguro si la visibilidad es muy reducida . Si la situación empeora, es importante resguardarse y ponerse en un lugar seguro.

. Si la situación empeora, es importante resguardarse y ponerse en un lugar seguro. Evita circular por zonas próximas a ríos, pantanos y embalses que se puedan desbordar si la lluvia se intensifica.

que se puedan desbordar si la lluvia se intensifica. En caso de inundación o riada: Ante cualquier situación de peligro, se debe llamar a emergencias, el 112, lo antes posible. Hay que informar de la situación y la ubicación y pedir auxilio. Si el agua ha llegado a los 30 centímetros aproximadamente, se recomienda no salir y llevar abrochado el cinturón de seguridad. Si el coche es arrastrado por la corriente y no se ha conseguido salir con anterioridad, seguramente no se pueda abrir la puerta. En este caso, hay que salir por la ventana. Si la corriente es muy fuerte lo más recomendable es subirse al techo del vehículo y esperar a los servicios de emergencia.

Así es cómo debes actuar si estás al volante durante una lluvia torrencial / Freepik

Los consejos para preparar tu vehículo adecuadamente para las tormentas

Debes anticiparte y revisar tu coche antes de que te pille una tormenta, ya que puede ser peligroso. Debes seguir estos consejos para tener tu vehículo correctamente para las lluvias y que no tengas ningún susto o accidente de tráfico: