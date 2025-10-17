Consejos
Así es cómo debes preparar tu vehículo ante las lluvias
Otoño es una estación que se caracteriza por lluvias, hojas y suciedad en el asfalto, por eso debes revisar tu coche para no tener ningún susto o accidente de tráfico
Rubén Burillo
Las lluvias propias del otoño han tardado en llegar, pero ya comienzan a hacerse notar en gran parte de la península. A estos fenómenos meteorológicos se suman las borrascas y la DANA, que durante el pasado fin de semana han afectado a varias regiones y mantienen en aviso a siete comunidades autónomas. Ante estos escenarios, debes de tener tu vehículo a punto.
Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, subraya la importancia de revisar y preparar el vehículo para evitar imprevistos en estas situaciones. Además, debes extremar precauciones y conducir con mucha atención para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes de tráfico.
¿Cómo debes actuar si estás al volante durante una lluvia torrencial?
Es recomendable revisar y consultar el tiempo con frecuencia y el estado del tráfico para conocer las previsiones y el estado de las vías. Siempre puede haber imprevistos y debes de tener mucho cuidado ante estas situaciones. Así es cómo debes actuar si estás al volante durante una lluvia torrencial:
- Reducir la velocidad para poder reaccionar adecuadamente ante imprevistos.
- Conducción firme para no perder el control del automóvil.
- Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que precede para evitar sustos y accidentes de tráfico.
- Evitar frenazos bruscos y giros repentinos.
- Encender las luces para mejorar la visibilidad. Con lluvia hay que llevar encendidas las luces de posición y de cruce. Las de niebla sólo si la lluvia es intensa.
- No atravesar zonas inundadas o con acumulación de agua. Es importante no circular por charcos en los que se desconoce su profundidad y tampoco puedes conducir por balsas de agua o zonas completamente inundadas. El riesgo de aquaplaning aumenta.
- Detenerse en un lugar seguro si la visibilidad es muy reducida. Si la situación empeora, es importante resguardarse y ponerse en un lugar seguro.
- Evita circular por zonas próximas a ríos, pantanos y embalses que se puedan desbordar si la lluvia se intensifica.
- En caso de inundación o riada: Ante cualquier situación de peligro, se debe llamar a emergencias, el 112, lo antes posible. Hay que informar de la situación y la ubicación y pedir auxilio. Si el agua ha llegado a los 30 centímetros aproximadamente, se recomienda no salir y llevar abrochado el cinturón de seguridad. Si el coche es arrastrado por la corriente y no se ha conseguido salir con anterioridad, seguramente no se pueda abrir la puerta. En este caso, hay que salir por la ventana. Si la corriente es muy fuerte lo más recomendable es subirse al techo del vehículo y esperar a los servicios de emergencia.
Los consejos para preparar tu vehículo adecuadamente para las tormentas
Debes anticiparte y revisar tu coche antes de que te pille una tormenta, ya que puede ser peligroso. Debes seguir estos consejos para tener tu vehículo correctamente para las lluvias y que no tengas ningún susto o accidente de tráfico:
- Buen estado de los neumáticos: Unas ruedas desgastadas provocan un menor agarre y menos adherencia. La profundidad del dibujo de la banda de rodadura no debe ser inferior a 1,6 mm y no es recomendable bajar de los 3 mm para un mayor agarre en situaciones de lluvia. Los neumáticos son el único punto de contacto del vehículo con el asfalto, y son muy importantes.
- Neumáticos adecuados para la lluvia: Existen neumáticos de invierno y de cuatro estaciones (all season). Estas ruedas proporcionan un mejor rendimiento en condiciones de lluvia, hielo o nieve, y están diseñados para adaptarse a las condiciones climáticas frías y a las carreteras difíciles. Y los neumáticos all season se pueden utilizar todo el año, ya que cuentan con todas las características de neumáticos de invierno y de verano.
- Correcto funcionamiento de las escobillas: Debes de revisar tanto las escobillas delanteras como las traseras. Estos elementos deben poder hacer un correcto barrido y limpieza de los parabrisas para tener una buena visión.
- Funcionamiento y estado de los frenos: Es fundamental comprobar que las pastillas y discos están en buen estado y que el vehículo frena correctamente. Con lluvias debes de estar alerta, ya que aumenta la distancia de frenado.
- Correcto funcionamiento de las luces: Para que los demás vehículos y personas de la vía sepan tu posición, es muy importante revisar que todas las luces funcionan correctamente y están niveladas para evitar deslumbramientos. Con lluvias tienes que encender las luces de posición y de cruce. Las de niebla sólo son necesarias si la lluvia es muy intensa.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena