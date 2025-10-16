¿Cómo puedo quitar la pegatina de la ITV sin dañar el cristal del coche?

Pasar la ITV es un trámite obligatorio que lleva desde 1987 en España, y que todos los vehículos a motor matriculados deben superar correctamente. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumple los estándares de seguridad y que pasa la normativa de emisiones. Si obtiene un resultado favorable, te darán la pegatina de la ITV, que tendrás que pegar obligatoriamente en el lado superior derecho de la luna delantera si no quieres que te pongan una multa.

Como hemos dicho, la ITV es obligatoria y tienes que saber cada cuanto tiene tu coche que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo: Hasta 4 años, estás exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. La DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.

Estación de la ITV / Archivo

Estas son las multas a las que te enfrentas si no pones la pegatina de la ITV

Lo más importante es que la Inspección Técnica del Vehículo es por tema de seguridad, y circular sin ella puede causar accidentes de tráfico con fallecidos y heridos graves. Por esto, está calificado como una infracción grave en la normativa. No llevar la ITV correctamente pasada puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso.

Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.

Las pegatinas de la ITV / AECA-ITV

¿Cómo puedes quitar la pegatina de la ITV sin que queden restos en la luna delantera?

Si el resultado de la ITV es favorable, el inspector te entregará una copia del informe de inspección técnica con el resultado de la ITV y el distintivo (la pegatina) que debes llevar en el parabrisas interior del vehículo, en el lado superior derecho.

Uno de los mejores trucos para retirar la pegatina de la ITV es aplicar calor sobre ella, porque así se derretirá el pegamento que la une con el cristal. Puedes coger un secador y darle aire caliente a la pegatina durante unos minutos. Después debería bastar con usar una tarjeta de plástico para terminar de retirarla. Además, ten cuidado y no rayes el cristal.

Para quitar la pegatina también puedes usar un paño humedecido, si es de microfibra mejor, con agua caliente. La bayeta debe de estar bastante mojada para que sea más fácil retirarla. Con el paño mojado solo tendrás que frotar la pegatina con movimiento en forma de círculo y se desprenderá fácilmente.

Si con estos métodos todavía sigue quedando algún resto de pegamento o mancha por la pegatina, puedes utilizar un papel o una gasa empapados de quitaesmaltes. Esto sería suficiente para retirar la pegatina, aunque también puedes usar alcohol.