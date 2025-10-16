Norma V16: desconocimiento total a menos de dos meses de su entrada en vigor

A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia desaparecerán de las carreteras españolas. La nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) obligará a sustituirlos por luces de emergencia V16 conectadas y certificadas, un avance que busca mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropellos en situaciones de avería o accidente.

La Luz V16 de Osram tiene un diselo compacto / Osram

Sin embargo, un reciente estudio elaborado por Osram, a cuya presentación hemos asistido, revela una brecha significativa entre la normativa y la preparación de los conductores. Según el informe “Conocimiento, actitudes y comportamiento de compra de los conductores españoles con relación a la nueva luz de emergencia conectada V16 obligatoria”, el 65% de los automovilistas desconoce los detalles de la regulación.

Desinformación y falta de concienciación

El estudio muestra que el desconocimiento alcanza tanto al uso del nuevo dispositivo como a las sanciones por no llevar una luz V16 conectada. Tres de cada diez encuestados reconocen no saber qué multas pueden recibir si no portan una luz de emergencia V16 tras la entrada en vigor de la norma, con sanciones que pueden alcanzar los 200 euros.

Pese a la cercanía de la fecha, solo un 8% de los conductores dispone ya de una baliza conectada, mientras que el 88% continúa utilizando los triángulos tradicionales como método principal de señalización. Este retraso en la adaptación pone de relieve la falta de una campaña informativa eficaz que ayude a los automovilistas a entender el cambio normativo y su impacto en la seguridad en carretera.

La luz V16 de Osram es visible a larga distancia / Osram

“Los resultados muestran que, a poco menos de tres meses de su entrada en vigor, la normativa sigue siendo desconocida para la mayoría de los conductores”, explica Carlos Garrido, Sales Manager de Osram. “En nuestro papel como expertos en iluminación, creemos que la información y la concienciación son esenciales para garantizar una transición efectiva”.

Incertidumbre en la elección de productos

El mercado de las balizas V16 ha crecido con rapidez, pero también con confusión. Más del 20% de los encuestados admite no saber distinguir entre una luz V16 certificada y una que no lo está, y el 73% expresa preocupación por adquirir un producto no homologado o falso.

Esta falta de claridad puede derivar en riesgos adicionales. Las luces V16 válidas deben estar conectadas a la plataforma DGT 3.0, lo que garantiza su funcionamiento dentro del sistema de alerta de tráfico nacional. El distintivo “Certificada DGT 3.0” se convierte así en la única señal inequívoca de legitimidad.

Luz V16 de Osram / Osram

Garrido subraya la importancia de verificar este aspecto antes de comprar: “El factor clave es la conectividad. Solo las balizas homologadas y conectadas cumplen con la nueva normativa y contribuyen realmente a la seguridad vial”.

Osram apuesta por la seguridad

Durante la presentación del estudio, Osram dio a conocer su nuevo dispositivo LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT, una luz de emergencia conectada que combina potencia lumínica, conectividad y facilidad de uso.

El modelo, homologado por la DGT, emite una luz visible a 360 grados con un alcance de hasta 1.000 metros durante al menos 30 minutos. Además, transmite de forma anónima la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0 al activarse, alertando a otros conductores de la incidencia. Incluye también un indicador de batería y un diseño pensado para colocarse desde el interior del coche, evitando que el conductor tenga que salir del vehículo en situaciones de riesgo.

Un siglo de innovación en iluminación

El lanzamiento coincide con el centenario de Osram, que en 2025 celebra cien años dedicados a la iluminación automotriz. Con presencia global y más de 19.700 empleados, la compañía mantiene su apuesta por la innovación, la seguridad y la eficiencia energética. En 2024, alcanzó unos ingresos de 3.400 millones de euros, consolidando su liderazgo en tecnologías de iluminación y sensores.

La implantación de la luz V16 conectada marca un cambio estructural en la seguridad vial en España. Su objetivo es claro: aumentar la protección de los conductores y reducir los riesgos en carretera, especialmente los derivados de salir del vehículo para colocar los triángulos de emergencia.

Los datos del estudio evidencian que esta transición exigirá un esfuerzo conjunto de información, concienciación y cumplimiento normativo. A menos de tres meses para su obligatoriedad, la mayoría de los conductores aún no ha dado el paso. La tecnología está disponible, la regulación de la DGT es clara y las consecuencias de no adaptarse pueden ser costosas.

Lo que falta, todavía, es una mayor cultura de prevención que transforme esta obligación en una oportunidad real para circular con más seguridad y responsabilidad vial.