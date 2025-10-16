El Lexus LBX Vibrant Edition busca destacar entre los urbanos premium

Lexus amplía la gama de su SUV más compacto con una edición especial que enfatiza el diseño y la personalización. Se trata del LBX Vibrant Edition, una variante con detalles exclusivos pensada para reforzar el atractivo urbano y dinámico del modelo, que en apenas dos años ya se ha consolidado como el segundo más vendido de la marca en Europa, con más de 23.000 unidades en 2024.

Lexus LBX Vibrant Edition / Lexus

Disponible desde octubre de 2025 hasta mayo de 2026, el LBX Vibrant Edition se posiciona como una opción diferencial dentro de la gama 2026. Mantiene la misma base técnica —motor híbrido de 136 CV con tecnología autorrecargable y tracción delantera—, pero introduce una serie de elementos estéticos y de equipamiento que lo sitúan en un escalón más alto en cuanto a exclusividad.

Inspirado en el LBX Emotion y en el diseño del prototipo Morizo RR, incorpora llantas de 18 pulgadas en negro mate, molduras del paragolpes delantero y trasero también en tono negro, marcos de ventanillas en color Dark Chrome y una firma específica Vibrant Edition en el pilar C. Una de sus señas de identidad es la pintura exterior bitono, con el techo en negro brillante y tres combinaciones disponibles: Rojo Hollywood, Blanco Santorini y Negro Detroit. Esta configuración se ofrece bajo la denominación LBX Vibrant Edition Black, sin sobreprecio frente al acabado estándar.

Interior del Lexus LBX Vibrant Edition / Lexus

El interior refuerza la propuesta estética con una combinación de colores poco habitual en el segmento: cuero semianilina en negro y refuerzos en Rojo Garnet que recorren la consola central, los paneles de puertas y los laterales de los asientos. El diseño se completa con un bordado doble en patrón Tatami en respaldos y puertas, y cinturones de seguridad en color rojo, aportando un toque artesanal a un habitáculo ya de por sí bien resuelto.

Equipamiento premium

Como ocurre en muchas ediciones especiales en Lexus, el LBX Vibrant Edition no ofrece opciones de configuración, pero viene bien dotado de serie. Entre sus elementos destacan:

Asiento del conductor regulable eléctricamente en 8 direcciones

Iluminación ambiental personalizable con hasta 64 colores

Base de carga inalámbrica para smartphones

Purificador de aire con tecnología Nanoe-X

Levas de cambio tras el volante

Este paquete cerrado permite un alto nivel de dotación sin complicar la elección al cliente. Además, mantiene todas las ventajas del modelo base: dimensiones contenidas, conducción eficiente y acceso a la etiqueta ECO gracias a su sistema híbrido.

Interior del Lexus LBX Vibrant Edition / Lexus

Precio y disponibilidad

Tanto el LBX Vibrant Edition como la versión Vibrant Edition Black parten desde 43.200 €, mientras que la pintura metalizada supone un coste adicional de 1.000 €. Se posiciona así como una alternativa orientada al diseño dentro de la gama LBX, sin renunciar a los valores clásicos de Lexus: confort, eficiencia y calidad de fabricación. Como en el resto de modelos de la marca, el LBX incluye el programa Lexus Relax, que permite extender la garantía hasta 15 años si se realizan las revisiones en la red oficial.