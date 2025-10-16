Ford España celebra el 60 aniversario de la Transit, el vehículo comercial más versátil y fiable del mundo, en un evento homenaje a las seis décadas de servicio de este icono de la productividad, marcando seis décadas de liderazgo en el mercado, innovación y un compromiso inquebrantable con las necesidades de las empresas.

Desde su concepción como "Project Redcap" hasta su actual rol como pilar de Ford Pro, la Transit ha evolucionado constantemente para mantenerse a la vanguardia de la industria.

Ford Transit celebra 60 años de innovación, liderazgo y servicio ininterrumpido / Ford

1965 - 1978: Mk1, el nacimiento de un icono

En 1965 se produjo el verdadero comienzo de una nueva era para los vehículos comerciales con la fabricación de la primera Ford Transit Mk1. Este modelo revolucionario no solo ofrecía una capacidad de carga y una robustez sin precedentes, sino que también presentaba un diseño moderno y práctico.

Su éxito fue tan rotundo que, tras una actualización en 1975 que le dio un distintivo look negro, la unidad un millón no tardó en salir de la cadena de montaje, demostrando su rápida aceptación y su impacto transformador en la industria.

1978 - 1986: Mk2, evolución eficiente y consolidación diésel

La Transit Mk2 llegó en 1978, consolidando y mejorando la fórmula de su predecesora. Basada en la popular Mk1, esta generación fue diseñada para ofrecer aún más espacio bajo el capó, lo que permitía albergar tanto los motores de gasolina existentes como los cada vez más demandados propulsores diésel.

Un hito importante fue la introducción del motor diésel de 2.5 litros, que no solo mejoró el rendimiento, sino que optimizó el consumo de combustible en hasta un 24%, un avance crucial para los operadores de flotas. Para esta época, la Ford Transit ya había alcanzado la impresionante cifra de 2 millones de unidades fabricadas, subrayando su posición dominante en el mercado.

1986 - 2000: Mk3, la revolución aerodinámica en el transporte

Un diseño verdaderamente revolucionario definió la Transit Mk3 en 1986. Su innovador frontal aerodinámico le confirió un coeficiente de resistencia (Cd) de 0,37, una cifra que no solo era la mejor de su clase, sino que incluso superaba la de muchos turismos de la época, lo que se traducía en una mayor eficiencia y estabilidad.

Esta generación fue actualizada en 1994, recibiendo un frontal renovado que la hacía aún más reconocible y que reforzaba su imagen como la Transit más vanguardista y segura hasta la fecha, incorporando mejoras significativas en aspectos como la ergonomía y la protección de los ocupantes.

2000 - 2006: Mk4, premiada por su innovación en tracción y motorización

El nuevo milenio trajo consigo la Transit Mk4 en el año 2000, un modelo que rápidamente fue reconocido por su excelencia al ser elegido International Van Of The Year en 2001. Esta generación introdujo una primicia en la industria al ofrecer configuraciones de tracción delantera y trasera construidas sobre una plataforma común, lo que proporcionaba una flexibilidad sin precedentes para adaptarse a diversas necesidades de carga y conducción.

2006 - 2014: Mk5, rediseño exitoso y tracción inteligente

La Transit Mk5, presentada en 2006, continuó con la senda del éxito, revalidando el prestigioso premio International Van Of The Year en 2007. Este reconocimiento se debió a un diseño exterior renovado y más moderno, un habitáculo completamente nuevo que incorporaba la palanca de cambios en el salpicadero para optimizar el espacio, y la introducción de un sistema de tracción total inteligente que mejoraba la capacidad de la furgoneta en condiciones difíciles, reforzando su reputación de fiabilidad y versatilidad.

En 2012, Ford amplió significativamente su estrategia de vehículos comerciales con la presentación de la nueva Transit Custom de una tonelada.

2014: Mk6, la expansión estratégica de la gama Transit

La Mk6 Transit de dos toneladas se lanzó en 2014 como el buque insignia de esta renovada y ampliada gama Transit. Fue un modelo concebido con una visión global, desarrollado para su venta en seis continentes, incluyendo mercados clave como Europa y Norteamérica. En Europa, la producción se extendió para abarcar todas las carrocerías y variantes disponibles, asegurando que cada cliente pudiera encontrar la solución perfecta adaptada a sus necesidades específicas, desde el transporte de mercancías hasta aplicaciones especializadas.

A partir de 2014, además de la nueva Transit de dos toneladas, se hace una ambiciosa ampliación de la gama con la introducción de la Transit Connect y la Transit Courier. Esta diversificación permitió a Ford ofrecer soluciones más específicas y adaptadas a las distintas necesidades del mercado, desde furgonetas compactas para entornos urbanos hasta modelos de mayor capacidad para tareas más exigentes.

La gama Transit 100% electrificada

En 2022, la Ford Transit marcó otro hito en el mundo de los vehículos comerciales al presentar su versión 100% eléctrica. La Ford E-Transit ponía la primera piedra para el camino hacia la gama totalmente electrificada de Ford Pro, que ofrece soluciones versátiles y eficientes para empresas que buscan optimizar sus operaciones y reducir su impacto ambiental.

60 años sirviendo a la comunidad

Más allá de su rendimiento comercial, la Ford Transit se ha consolidado como un pilar fundamental en el servicio a la comunidad. Su robustez, fiabilidad y versatilidad la convierten en la elección predilecta para vehículos de emergencia y servicios esenciales: desde ambulancias que salvan vidas –incluidas las innovadoras E-Transit eléctricas, que permiten operaciones silenciosas y sin emisiones en entornos urbanos y rurales– hasta unidades de bomberos especializadas.

Al celebrar 60 años, la Ford Transit no solo mira hacia atrás en su rica historia de éxito y adaptabilidad, sino que también se proyecta hacia un futuro de innovación continua, electrificación y soluciones inteligentes para el transporte comercial global. Marca así un hito histórico en ventas, haciendo que Ford Pro sea la marca de vehículos comerciales más vendida de Europa durante los últimos diez años de manera consecutiva.