El 75% de los aficionados al caravaning apuestan por autocaravanas y camper

Los modelos con motorización integrada ya sean furgonetas camper o autocaravanas, son los grandes protagonistas del sector, según una encuesta realizada a los visitantes del Salón Internacional del Caravaning 2025. Tres de cada cuatro asistentes al evento muestran en sus respuestas un interés especial por este tipo de vehículos, una tendencia que coincide con su peso creciente en el conjunto del sector. Asimismo, el 72% de los caravanistas buscan experiencias de turismo familiar.

La encuesta, realizada durante el primer fin de semana de celebración del Salón Internacional del Caravaning 2025 que se celebra hasta el próximo domingo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, revela que un 75% de los asistentes al salón interesados en adquirir un nuevo vehículo apuestan por autocaravanas (40,51%) y camper (34,48%), mientras que el 25% que visitó el evento busca todavía la clásica caravana.

Por otro lado, los accesorios han sido la otra gran atracción de los visitantes del evento, seguida de otras ofertas del salón como las minicasas, tiendas de campaña o remolques. Asimismo, el estudio constata también el protagonismo creciente de las familias en el mundo del caravaning. En concreto un 72,4% de los encuestados asegura que el modelo por el que se ha interesado lo dedicaría a viajar con su pareja y sus hijos.

Estos porcentajes coinciden con una tendencia que se plasma también en los grandes números del sector. Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), en 2024 prácticamente el 85% de los vehículos nuevos matriculados fueron camper o autocaravanas (concretamente 11.820); con una distribución equitativa entre ambas categorías.

El tipo de comprador, eso sí, es diferente, mientras las camper son el modelo preferido por parejas con un presupuesto normalmente más contenido, el segundo es el elegido por caravanistas ya más experimentados que han ampliado la familia, necesitan más espacio y tienen algo más de capacidad de gasto.

Todo ello explica que estos vehículos sean protagonistas de Caravaning 2025. Las furgonetas, de hecho, han pasado de tener una presencia menor en anteriores ediciones a ocupar alrededor de 5.000 m2 de la zona expositiva de este año.

En este contexto, la encuesta revela como tendencias del sector el creciente interés por las adaptaciones de furgonetas camperizadas, la sostenibilidad y los modelos de bajo consumo, así como la incipiente motorización eléctrica del sector y la incorporación de la tecnología y la domificación de los nuevos modelos de estas casas rodantes.

El salón, que organiza Fira de Barcelona con el respaldo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) y del Gremi d’Empresaris del Caravaning de Catalunya (GREMCAR), es referente europeo de esta industria y ocupa un total de 34.000 m2 de superficie neta en los pabellones 2 y 3 del recinto de Gran Vía. Su zona expositiva acoge una exposición comercial con más de 700 modelos y las marcas más importantes del sector.