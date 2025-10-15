Stellantis presenta “Stellantis Philanthropy”: un programa de compromiso comunitario

El programa “Stellantis Philanthropy”, que reúne por primera vez las iniciativas de la compañía dedicadas a las comunidades en las que está presente, fue presentado ayer en Turín con motivo del evento “Future Days”, el programa nacional de orientación hacia las disciplinas científicas y tecnológicas (STEM), apoyado por Stellantis en colaboración con Next Level.

El proyecto italiano se articula en torno a tres ejes fundamentales:

Promover itinerarios de descubrimiento y participación en disciplinas STEM , co-diseñados junto a docentes, científicos, empresas locales e investigadores universitarios.

, co-diseñados junto a docentes, científicos, empresas locales e investigadores universitarios. Ofrecer mentoría personalizada y acompañamiento individualizado a los estudiantes más vulnerables, ayudándoles a identificar sus fortalezas y aspiraciones.

a los estudiantes más vulnerables, ayudándoles a identificar sus fortalezas y aspiraciones. Introducir el innovador programa EduCoach, destinado a apoyar a 60 docentes en el fortalecimiento de sus prácticas educativas y en la respuesta a las necesidades cambiantes de sus alumnos.

Next Level es una organización sin ánimo de lucro que promueve el derecho a la educación desde 2014 mediante métodos de enseñanza innovadores e interdisciplinarios para escuelas primarias y secundarias, el proyecto se alinea de forma natural con los valores de Stellantis. La compañía se ha comprometido a respaldar la iniciativa con un plan de apoyo a tres años.

Xavier Chereau, Stellantis Chief Human Resources and Sustainability Officer, declaró: “Stellantis Philanthropy es el reflejo de quiénes somos y en qué creemos. Al reunir nuestras iniciativas de Philanthropy, Motor Citizens y Student Awards bajo una identidad compartida, reafirmamos nuestro profundo compromiso con la valorización de las personas y con el apoyo a la educación y al progreso social en todas las regiones. Se trata de actuar con propósito, mantener la humildad y realmente marcar la diferencia, juntos.”

Uno de los modelos de vehículo que se fabrica en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / EUROPA PRESS

El proyecto “Future Days” se centra en la educación y la orientación profesional, con el objetivo de combatir el abandono escolar y guiar a los estudiantes en el descubrimiento de las profesiones del futuro.

Se trata de un itinerario de orientación innovador enfocado en STEM, diseñado para crear sinergias entre comunidades locales, escuelas, instituciones y el mercado laboral, formando un ecosistema educativo integrado.

Hasta la fecha, el proyecto ha involucrado a 2.500 estudiantes de 28 escuelas en 6 regiones, con el apoyo de 150 docentes capacitados y 95 voluntarios Stellantis Motor Citizens, quienes han donado más de 500 horas de su tiempo.

Momentos destacados del evento en Turín

Los protagonistas del encuentro en Turín fueron 700 estudiantes de 7 escuelas, quienes participaron en un dinámico formato de “Business Speed Dating” con más de 30 profesionales de los sectores empresarial, deportivo, mediático y creativo así como encuentros breves, interactivos y prácticos. Todos se reunieron para responder a una pregunta tan simple como poderosa: “¿Cómo encontraste el trabajo de tus sueños?”

La jornada, conducida por Fabio De Vivo (Radio 101), también incluyó momentos inspiradores y de diálogo intergeneracional, con la participación de:

Antonella Bruno , Managing Director de Stellantis Italia

, Managing Director de Stellantis Italia Jean Philippe Imparato , CEO de Maserati

, CEO de Maserati Stefano Lo Russo , Alcalde de Turín

, Alcalde de Turín Elena Chiorino , Vicepresidenta de la Región de Piamonte

, Vicepresidenta de la Región de Piamonte El Ministro italiano de Education and Merit, Giuseppe Valditara, también ha compartido su apoyo a través de un mensaje en vídeo en directo.

El evento contó con la participación de los hijos de empleados de Stellantis galardonados con el Stellantis Student Award 2025, el programa global de aprendizaje continuo de la compañía, activo desde hace más de 30 años. Estos estudiantes participaron en talleres diseñados para fomentar la pasión y el compromiso comunitario. Por la tarde, replicaron las actividades con alumnos de secundaria, creando un círculo virtuoso de aprendizaje entre pares y generaciones.

Stellantis y Next Level reafirman su compromiso con la lucha contra el abandono escolar en Italia. Un dato revelador: solo el 6 % de los estudiantes provenientes de familias con bajo nivel educativo acceden a estudios universitarios. Los últimos datos de INVALSI 2025 muestran una brecha significativa de competencias en lengua italiana y matemáticas, con más del 40 % de los estudiantes del sur de Italia por debajo del nivel mínimo de competencia.