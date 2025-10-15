Desde hoy, 15 de octubre, Mobility City Zaragoza se viste con los colores del “Blitz”. Ubicado en el emblemático Puente Zaha Hadid sobre el río Ebro, este espacio, dedicado a la movilidad y el futuro de las grandes urbes, recibe la exposición Opel Love, un recorrido único por la historia de Opel y su relación con la capital aragonesa que estará presente hasta principios del mes de marzo de 2026.

Opel Love: Más de 25 piezas icónicas del Museo Opel visitan España por primera vez / Opel

Zaragoza, el lugar donde se fabrica el Corsa para todo el mundo

En el marco de esta exposición y durante la primera semana de apertura, concretamente del 15 al 21 de Octubre, el futurista Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo será uno de los principales focos de atención junto a sus dos simuladores de conducción, como ya lo fue en lo fue en el IAA Mobility de Múnich al presentar una visión ultradeportiva y 100% eléctrica del Corsa para competir en el conocido videojuego Gran Turismo 7 y ahora hace su aparición por primera vez en España, pero además en Zaragoza, el lugar donde se fabrica el Corsa para todo el mundo.

Con una potencia de 588 kW (800 CV), 800 Nm de par y una velocidad máxima de 320 km/h, este concept reinterpreta la estética Opel Compass con elementos horizontales y verticales precisos y presenta soluciones aerodinámicas optimizadas: capó aerodinámico, guardabarros aerodinámico, difusor aerodinámico y alerón aerodinámico activo. la quinta esencia de la etiqueta GSe de altas prestaciones 100% eléctricas desarrollada por la marca del rayo.

El aspecto musculoso y potente del Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo subraya su excepcional rendimiento. La carrocería se caracteriza por contornos nítidos y precisos, combinados con detalles técnicos y mecánicos. El leitmotiv que recorre todo el vehículo es el Opel Compass aún más afilado. Además, este vehículo de exhibición de alto rendimiento brilla con numerosas soluciones aerodinámicas, desde cortinas aerodinámicas especiales frente a los guardabarros delanteros y traseros de diseño, hasta llantas aerodinámicas particularmente eficientes, el difusor aerodinámico activo y el alerón aerodinámico.

Una exposición más que completa

Este afán por innovar sigue la filosofía de Opel desde sus inicios. Fruto del espíritu emprendedor y visionario de Adam Opel, la marca del rayo es hija de la Revolución Industrial, una época llena de innovaciones y de confianza en el progreso que produjo impactos en el día a día que llegan hasta hoy.

Por este motivo, el punto de partida cronológico de la muestra no es un automóvil, sino una máquina de coser Type Nº2 de 1870, todo un homenaje a la primera actividad industrial de la firma alemana, que llegó a producir 18.000 unidades al año en 1863. Como reflejo de la vocación innovadora de la marca, también se exhibe una máquina de coser “Vibrating Shuttle” de 1909.

Opel Love presenta vehículos únicos, procedentes del Museo Opel de Rüsselsheim y que supusieron auténticos hitos y que pueden contemplarse en Mobility City. Se pueden ver motocicletas y bicicletas, como la sorprendente Quintuplet de 5 plazas de 1895 o la ZR III de competición de 1928 en un homenaje a una actividad en la que Opel fue líder mundial hace un siglo.

Pero el plato fuerte llega con el venerable y pionero Opel Patent Motorwagen Lutzmann. Lanzado en 1899, fue el inicio de la saga automovilística de la marca. Su motor trasero de un cilindro y su caja de cambios de dos velocidades permitía alcanzar los 20 Km/h. El vehículo expuesto, un descapotable 2+2 de 1901, es la última unidad producida de este modelo.

“Tecnología alemana a su alcance” decía un antiguo eslogan publicitario de la marca. El afán de Opel por acercar el automóvil y los últimos avances técnicos está presente en toda su trayectoria. En esta exhibición se muestran dos automóviles que encarnan esta filosofía. El Opel 4/8 CV “Doctorwagen” de 1909 es un elegante cabrio biplaza que revolucionó el mercado por su precio asequible, su bajo coste de mantenimiento y su manejo sencillo, que llevaron el automóvil a la clase media y a profesionales como los médicos, de ahí su apodo.

El otro modelo es el Opel 4/12 CV “Laubfrosch” de 1924, el primer automóvil producido en serie en Alemania y que convirtió a Rüsselsheim en la fábrica de vehículos más grande de su época. De este biplaza abierto compacto y de color verde (de ahí su sobrenombre “rana de árbol”) se produjeron nada menos que 120.000 unidades hasta 1931, consolidando el liderazgo comercial de la marca en el país germano. Actualmente, quedan 100 unidades del Laubfrosch que se ha convertido en una pieza muy codiciada entre los coleccionistas de vehículos clásicos.

Pasado, presente y futuro del automóvil

El futuro es el territorio de los sueños y la expresión de la confianza en los progresos técnicos de una época y una sociedad. En Opel Love se pueden contemplar prototipos y concept-cars con los que el “Blitz” intentó abrir ventanas para asomarse al desarrollo del automóvil con años o décadas de anticipación. Por ejemplo, el CD Concept Wireframe de 1969 se presentó como el “automóvil de la generación especial”, con su visión futurista de un coupé biplaza de lujo con carrocería de una sola pieza realizada en fibra de vidrio.

Decir Opel Corsa es decir Zaragoza. El ya mítico urbanita compacto de la marca no podía estar ausente de la exposición. Opel Love hace un repaso de la historia de este modelo, cuyas seis generaciones se han fabricado en Aragón. Mobility City no sólo acoge al Opel Corsa A, sino al extravagante Opel Corsa Spider, un descapotable biplaza que anticipó los grandes rasgos de diseño de un automóvil del que se han vendido más de 14 millones de unidades en sus más de cuatro décadas de historia.

Opel Love es una oportunidad única para sumergirse en el pasado, el presente y el futuro del automóvil a través de una marca emblemática como Opel. Por primera vez en España, presenta más de 25 piezas icónicas que se atesoran el Museo Opel de Rüsselsheim. Un acontecimiento imprescindible que se podrá disfrutar hasta principios de marzo de 2026 en Mobility City Zaragoza.