El Opel Grandland Electric Long Range ya admite pedidos en España

Opel ya permite reservar en España el nuevo Grandland Electric Long Range, una versión con batería de 97 kWh que alcanza hasta 694 km de autonomía según el ciclo WLTP, el mejor dato dentro de la gama eléctrica del modelo. Llega con un precio financiado desde 189 €/mes con entrada de 13.528,10 € y una última cuota de 32.126,20 €.

En esta versión de tracción delantera, el Grandland equipa un motor eléctrico de 231 CV (170 kW) y 345 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanzar 170 km/h de velocidad máxima. No busca batir récords de potencia como el Grandland AWD presentado en el IAA Mobility de Múnich, pero sí optimizar el consumo y el confort.

Opel Grandland Eléctrico Long Range / Opel

La autonomía no solo se consigue por la capacidad de la batería, sino también por un consumo contenido: 18,6 kWh/100 km, un valor razonable para un SUV de su tamaño. En carga rápida, puede recuperar el 80 % de la batería en unos 27 minutos, lo que lo mantiene competitivo en viajes largos.

Incluso en su acabado de entrada ‘Edition’, el Grandland Electric Long Range incluye elementos que elevan la calidad de vida a bordo. La suspensión con amortiguación selectiva de frecuencia adapta el comportamiento del coche en función del tipo de firme, absorbiendo mejor los baches cortos sin renunciar a la estabilidad en curvas rápidas o frenadas intensas. Además, se incorporan los asientos Intelli-Seats, diseñados para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en trayectos largos, así como una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas, faros Intelli-LED y conectividad completa.

Interior del Opel Grandland Eléctrico Long Range / Opel

A medida que se sube en los niveles de acabado, el Grandland puede equipar faros Intelli-Lux HD con más de 50.000 píxeles, cámara 360 grados Intelli-Vision, sistema de navegación con pantalla de 16 pulgadas, cargador inalámbrico y un head-up display (Intelli-HUD). Además, el portón trasero con apertura eléctrica por sensor viene de serie en la versión “GS”. Los asientos ergonómicos certificados por AGR también están disponibles en las versiones superiores, subrayando el enfoque del modelo hacia el confort práctico y no solo hacia el equipamiento tecnológico.

Accesible financiación

La versión Edition del Grandland Electric Long Range puede financiarse desde 189 €/mes durante 24 meses, con una TAE del 6,21 % y un precio total a plazos de 55.724,52 €. La cuota incluye un seguro de crédito opcional de 29,94 €/mes. Al finalizar, el cliente puede elegir entre entregar el coche, pagar la cuota final o refinanciarla. El precio al contado parte de 45.449,83 €.

Opel Grandland Eléctrico Long Range / Opel

Dentro del programa “Electric All In”, Opel añade servicios complementarios como el cargador doméstico eProWallbox Move, asistencia en carretera durante 8 años, funciones inteligentes para planificar rutas y garantía específica para la batería. El objetivo es facilitar el salto al coche eléctrico sin sorpresas ni sobrecostes ocultos.