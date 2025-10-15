El nuevo Renault Clio ya está disponible en España, desde 18.900 euros

Ya es posible reservar el nuevo Renault Clio, que llega con motorizaciones más eficientes, más tecnología desde el primer acabado y una gama simplificada. La marca ha puesto el foco en facilitar el acceso al modelo, con un precio de salida de 18.900 € y una opción híbrida desde 23.269 €, además de una financiación desde 109 €/mes que incluye mantenimiento durante tres años.

Nuevo Renault Clio de sexta generación / Renault

La sexta generación del modelo francés permite elegir entre dos motores: el gasolina TCe 115 con cambio manual y el híbrido full hybrid E-Tech 160 CV. Más adelante se sumarán las versiones con cambio automático EDC, tanto para el motor gasolina como para el Eco-G 120 GLP.

Precios del nuevo Clio en España

El acceso a la gama parte desde 18.900 € para el Clio con motor gasolina TCe 115 CV y acabado Evolution. Para quienes buscan una opción electrificada, el full hybrid E-Tech de 160 CV arranca en 23.269 € con el mismo acabado, o bien mediante financiación desde 109 €/mes, con una entrada inicial de 8.907 € y una última cuota de 14.169 €. Esta financiación incluye 3 años de mantenimiento y un límite de 20.000 km al año.

En niveles superiores, los precios con descuentos aplicados son los siguientes:

Clio techno TCe 115 CV: 21.735 €

Clio techno E-Tech 160 CV: 25.827 €

Clio esprit Alpine E-Tech 160 CV: 27.687 €

¿Qué cambia en la sexta generación del Clio?

A nivel mecánico, el Clio E-Tech 160 CV mejora notablemente en prestaciones: +15 CV, +22 Nm de par y un segundo menos en el 0 a 100 km/h, que se completa ahora en 8,3 segundos. Todo ello manteniendo un increíble consumo homologado de 3,9 l/100 km y emisiones desde 89 g de CO₂, lo que lo posiciona como uno de los más eficientes de su categoría.

Interior del nuevo Renault Clio de sexta generación / Renault

El motor TCe 115, por su parte, también supone un avance frente a la generación anterior, ofreciendo mejor respuesta y consumo optimizado, con un comportamiento más refinado.

Una gama simplificada con tres acabados

La estructura de gama se ha reducido en esta nueva generación del Clio para facilitar la elección. El acabado evolution ya incluye climatizador, pantalla de 10,1’’, ayuda al aparcamiento trasero y regulador de velocidad adaptativo. Le sigue el acabado techno, que suma el sistema multimedia con Google, climatizador automático, cámara de marcha atrás, llantas de 16" y elementos de confort. En la parte alta, el acabado esprit Alpine marca diferencias con su estética exclusiva, llantas de 18", proyectores LED adaptativos y un paquete completo de asistentes de seguridad.

Nuevo Renault Clio de sexta generación / Renault

Además de los tres acabados principales (evolution, techno y esprit Alpine), Renault ofrece una selección de packs opcionales que permiten personalizar o ampliar el equipamiento de forma sencilla y con un ahorro de costes. Estos se contratan como extra en función del acabado elegido:

Pack safety, driving & parking (solo en techno): añade ayuda al aparcamiento manos libres con sensores en 360º, asistencia a la conducción semiautónoma, centrado de carril, alerta de colisión trasera y más sistemas de seguridad activa por 800 € .

(solo en techno): añade ayuda al aparcamiento manos libres con sensores en 360º, asistencia a la conducción semiautónoma, centrado de carril, alerta de colisión trasera y más sistemas de seguridad activa por . Pack multimedia (solo en evolution): ofrece pantalla openR link de 10" con Google integrado, sistema de sonido Arkamys, cuadro digital y cámara trasera por 800 € .

(solo en evolution): ofrece pantalla openR link de 10" con Google integrado, sistema de sonido Arkamys, cuadro digital y cámara trasera por . Pack winter (solo en techno): incorpora asientos calefactables y ajuste de altura para conductor y acompañante por 300 € .

(solo en techno): incorpora asientos calefactables y ajuste de altura para conductor y acompañante por . Pack parking (solo en esprit Alpine): incluye cámara 3D con visión de 360º y aparcamiento automático por 600 € .

(solo en esprit Alpine): incluye cámara 3D con visión de 360º y aparcamiento automático por . Pack winter premium (solo en esprit Alpine): suma volante calefactable y asientos delanteros calefactados por 400 € .

(solo en esprit Alpine): suma volante calefactable y asientos delanteros calefactados por . Pack confort (solo en evolution): añade retrovisores calefactables y abatibles, faros full LED adaptativos, acceso manos libres y consola central con reposabrazos por 550 €.

Próximas versiones y entregas

Las primeras unidades del Renault Clio híbrido comenzarán a entregarse en el primer trimestre de 2026, mientras que las versiones gasolina llegarán a los concesionarios a partir de marzo de ese mismo año. Más adelante se abrirán pedidos para el Clio Eco-G 120 con GLP y cambio EDC, que ofrecerá una alternativa aún más económica en uso diario.