Grupo Invicta ha firmado un acuerdo de colaboración con MOEVE, una de las compañías de referencia en el sector de la distribución de carburantes en España. Gracias a esta alianza, los clientes de las marcas del Grupo Invicta (BAIC, DSFK y LIVAN) se beneficiarán de un descuento inmediato de 5 céntimos por litro de combustible al repostar en cualquier estación de servicio MOEVE, sin límite de consumo ni de uso.

Esta iniciativa de Grupo Invicta refuerza su compromiso de ofrecer a sus clientes un valor añadido real, mejorar la experiencia de uso del vehículo y fomentar la fidelización hacia las marcas del Grupo. Al mismo tiempo, asocia la imagen de Invicta a un socio de reconocido prestigio como MOEVE, con una red de estaciones de servicio en expansión y una sólida reputación por la calidad de su servicio y precios competitivos.

Grupo Invicta se alía con MOEVE para ofrecer descuentos exclusivos en carburante / Archivo

“Con este acuerdo damos un paso más en nuestra estrategia de poner al cliente en el centro. Queremos que quienes confían en nuestras marcas disfruten de ventajas tangibles en su día a día, también más allá del vehículo” ha señalado Julián Alonso, Presidente de Grupo Invicta.

El descuento podrá disfrutarse de forma sencilla mediante la tarjeta MOEVE, que identifica a los beneficiarios del acuerdo. En las próximas semanas, los concesionarios de la red de Grupo Invicta comenzarán a distribuir estas tarjetas entre los nuevos propietarios de vehículos. También a los clientes que acudan a los talleres.

Con esta alianza estratégica, el Grupo Invicta da un paso más para consolidarse como una de las compañías de automoción del mercado español más dinámicas y orientadas al cliente. Y lo hace con acuerdos como este, que aportan beneficios reales y duraderos a quienes confían en sus marcas.