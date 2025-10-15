Combustible
Grupo Invicta se alía con MOEVE para ofrecer descuentos exclusivos en carburante
Ofrece hasta 5 céntimos/litro para clientes de DFSK, Livan y BAIC en estaciones MOEVE, sin límite de consumo
Grupo Invicta ha firmado un acuerdo de colaboración con MOEVE, una de las compañías de referencia en el sector de la distribución de carburantes en España. Gracias a esta alianza, los clientes de las marcas del Grupo Invicta (BAIC, DSFK y LIVAN) se beneficiarán de un descuento inmediato de 5 céntimos por litro de combustible al repostar en cualquier estación de servicio MOEVE, sin límite de consumo ni de uso.
Esta iniciativa de Grupo Invicta refuerza su compromiso de ofrecer a sus clientes un valor añadido real, mejorar la experiencia de uso del vehículo y fomentar la fidelización hacia las marcas del Grupo. Al mismo tiempo, asocia la imagen de Invicta a un socio de reconocido prestigio como MOEVE, con una red de estaciones de servicio en expansión y una sólida reputación por la calidad de su servicio y precios competitivos.
“Con este acuerdo damos un paso más en nuestra estrategia de poner al cliente en el centro. Queremos que quienes confían en nuestras marcas disfruten de ventajas tangibles en su día a día, también más allá del vehículo” ha señalado Julián Alonso, Presidente de Grupo Invicta.
El descuento podrá disfrutarse de forma sencilla mediante la tarjeta MOEVE, que identifica a los beneficiarios del acuerdo. En las próximas semanas, los concesionarios de la red de Grupo Invicta comenzarán a distribuir estas tarjetas entre los nuevos propietarios de vehículos. También a los clientes que acudan a los talleres.
Con esta alianza estratégica, el Grupo Invicta da un paso más para consolidarse como una de las compañías de automoción del mercado español más dinámicas y orientadas al cliente. Y lo hace con acuerdos como este, que aportan beneficios reales y duraderos a quienes confían en sus marcas.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente