El DS N°8 demuestra que 500 km por autopista ya no son un reto para un eléctrico

DS Automobiles ha querido demostrar que su nuevo modelo DS N°8 Long Range no solo cumple sobre el papel. Las pruebas en carretera, realizadas en diferentes países europeos, han puesto a prueba su autonomía real, especialmente en condiciones exigentes para un coche eléctrico como la autopista. El resultado: más de 500 km sin recargar, con una batería al 100 % al inicio y sin ayudas externas durante el trayecto. Este modelo incorpora una batería de 97,2 kWh y alcanza hasta 750 km de autonomía homologada WLTP.

Prueba de larga distancia del DS Nº8 por Alemania / DS

Cuatro rutas por Europa

El fabricante francés llevó a cabo cuatro recorridos por carretera en distintos países europeos, todos con velocidades legales de autopista (entre 120 y 130 km/h), para comprobar la respuesta del coche en situaciones reales:

París – Lyon (Francia) : 450 km recorridos, con 10 % de batería restante y 60 km de autonomía disponibles al llegar.

: 450 km recorridos, con y 60 km de autonomía disponibles al llegar. Múnich – Coblenza (Alemania) : 506 km, también con un 10 % de batería final y 56 km adicionales, lo que refuerza la fiabilidad de su consumo en distancias largas.

: 506 km, también con un y 56 km adicionales, lo que refuerza la fiabilidad de su consumo en distancias largas. Madrid – Denia (España) : 470 km completados con un 20 % de batería restante y 128 km por delante, lo que sugiere condiciones especialmente favorables.

: 470 km completados con un y 128 km por delante, lo que sugiere condiciones especialmente favorables. Melfi – Nera Montoro (Italia): 450 km de ruta y 28 % de batería disponible al llegar, equivalente a 195 km más, reflejando una gestión energética eficiente.

Todas las pruebas partieron con la batería al 100 % y sin recargas durante el trayecto, lo que confirma las capacidades del modelo en situaciones reales y con diferentes perfiles de carretera.

Recarga rápida

Aunque en este caso los trayecto se realizaron sin paradas intermedias para recargar, el DS N°8 está preparado para recuperar energía de forma rápida cuando se necesita. En estaciones de carga de 160 kW o más, puede añadir hasta 200 km de autonomía en solo 10 minutos. A esto se suma el sistema EV Routing, que calcula automáticamente las paradas necesarias y prepara el sistema de propulsión y la batería para que el proceso de carga sea más eficiente.

Prueba de larga distancia del DS Nº8 por Francia / DS

Eficiencia aerodinámica

Más allá de la gran capacidad de la batería y de la eficiencia mecánica, gran parte del rendimiento del DS N°8 se explica por la aerodinámica del coche. Este modelo logra un coeficiente aerodinámico (Cd) de solo 0,24, un dato destacado en su segmento. Este bajo índice de resistencia se ha conseguido con un diseño trabajado desde la fase inicial, para reducir el consumo energético y favorecer una conducción más eficiente a velocidades de autopista.

Prueba de larga distancia del DS Nº8 por Italia / DS

Con todo esto, el DS N°8 busca ofrecer una alternativa eléctrica realista, cómoda y elegante para quien viaja con frecuencia, como ya comprobamos en su presentación. A diferencia de otros modelos centrados en la ciudad o en cifras de laboratorio, este modelo muestra su punto fuerte en la constancia de su rendimiento en carretera. Combina autonomía generosa, recarga rápida, eficiencia energética y confort, en una propuesta pensada para conductores que no quieren renunciar al placer de viajar sin sobresaltos.