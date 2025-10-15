Subastas
Ahora puedes pujar por estos 27 BMW para que sean tuyos
RM Sotheby’s subasta vehículos históricos de la firma alemana el 18 de octubre en Múnich, entre los que estarán el BMW M1 de 1980, el M3 GTS de 2010, el 507 Roadster Series II de 1957 o el BMW M4 GT3 de 2022 de Valentino Rossi
BMW es una de las marcas más míticas del mundo del motor, y ahora puedes pujar por 27 de sus modelos más históricos, en la subasta que ha organizado RM Sotheby’s el 18 de octubre en Múnich (Alemania).
Karl Rapp fundó en 1913 lo que a la postre sería la firma alemana. BMW empezó siendo una empresa dedicada a la construcción de motores de avión, ya que este modo de transporte adquirió gran importancia durante la Primera Guerra Mundial. Después de fabricar frenos para ferrocarriles y bicicletas con motores de dos cilindros, la marca alemana empezó en 1928 a producir coches.
Estos BMW pueden ser tuyos
En la subasta de RM Sotheby’s, puedes pujar por hasta 27 vehículos de la firma alemana, entre los que están el BMW M1 de 1980, el M3 GTS de 2010, el 507 Roadster Series II de 1957 o el BMW M4 GT3 de 2022 de Valentino Rossi, coches míticos de la marca cuya sede central es el Múnich, el lugar elegido para hacer la subasta.
Los precios de estos vehículos de BMW son muy variados. Descubre por cuánto estima la empresa de subastas de coches RM Sotheby’s que se venderán:
- BMW 2002 Turbo de 1975: Este es uno de los 1.672 ejemplares que hay en todo el mundo del histórico sedán deportivo. Además, mantiene su motor turboalimentado de cuatro cilindros que genera 170 CV. RM Sotheby’s estima que el precio del BMW 2002 Turbo de 1975 esté entre los 100.000 y los 140.000 euros.
- BMW M1 de 1980: Este vehículo marca el inicio del legado de coches de carretera de la división BMW Motorsport. Solo se fabricaron 399 unidades del BMW M1 de 1980, que está ofrecido con el certificado de nacimiento de BMW Classic. RM Sotheby’s estima que su precio esté entre los 500.000 y los 600.000 euros.
- BMW M3 Sport Evolution de 1990: Este coche es uno de los únicos 600 ejemplares de la homologación especial M3 Sport Evolution. Este BMW tiene un motor de cuatro cilindros que genera 238 CV, el M3 más potente de la generación E30. RM Sotheby’s estima que el precio del BMW M3 Sport Evolution de 1990 esté entre los 200.000 y los 250.000 euros.
- BMW Alpina Roadster V8 de 2003: Este es el BMW 66 de los 555 Z8 mejorados por Alpina que existen. El coche de la firma alemana tiene un motor V8 y RM Sotheby’s estima que su precio esté entre los 300.000 y los 380.000 euros.
- BMW M3 GTS de 2010: Este deportivo monta un motor V8 que genera 450 CV. Este BMW M3 GTS es el primero de los 135 ejemplares que están enfocados para el circuito. RM Sotheby’s estima que el precio del BMW M3 GTS de 2010 esté entre los 230.000 y los 280.000 euros.
- BMW M4 GT3 de 2022 conducido por Valentino Rossi: Este coche de competición de la categoría GT3 está ofrecido directamente por la división BMW M Motorsport. El BMW M4 GT3 fue pilotado por Valentino Rossi en 27 carreras, y terminó 2º en la general de las 12 horas de Bathurst de 2025, y consiguió dos podios en el Campeonato del Mundo de Resistencia, además de participar en las 24 Horas de Le Mans. RM Sotheby’s estima que el precio del BMW M4 GT3 de 2022 esté entre 435.000 y 485.000 euros.
- BMW 507 Roadster Series II de 1957: Esta reliquia es uno de los 218 coches de la Serie II, que data del año 1957. RM Sotheby’s estima que el BMW 507 Roadster Series II de 1957 se subaste por un precio entre 1.500.000 y 1.700.000 euros.
- BMW R 18 Transcontinental de 2024 firmada por el Papa: León XIV firmó esta moto en septiembre de 2025. Además, las ganancias se donarán a Missio Austria, la organización de recaudación de fondos dirigida por el Papa, destinada a ayudar a los niños de Madagascar. RM Sotheby’s estima que la BMW R 18 Transcontinental de 2025, firmada por el Papa, se subaste por entre 40.000 y 60.000 euros.
