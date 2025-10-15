Ahora puedes pujar por estos 27 BMW para que sean tuyos

BMW es una de las marcas más míticas del mundo del motor, y ahora puedes pujar por 27 de sus modelos más históricos, en la subasta que ha organizado RM Sotheby’s el 18 de octubre en Múnich (Alemania).

Karl Rapp fundó en 1913 lo que a la postre sería la firma alemana. BMW empezó siendo una empresa dedicada a la construcción de motores de avión, ya que este modo de transporte adquirió gran importancia durante la Primera Guerra Mundial. Después de fabricar frenos para ferrocarriles y bicicletas con motores de dos cilindros, la marca alemana empezó en 1928 a producir coches.

BMW 501 del año 1957 / BMW

Estos BMW pueden ser tuyos

En la subasta de RM Sotheby’s, puedes pujar por hasta 27 vehículos de la firma alemana, entre los que están el BMW M1 de 1980, el M3 GTS de 2010, el 507 Roadster Series II de 1957 o el BMW M4 GT3 de 2022 de Valentino Rossi, coches míticos de la marca cuya sede central es el Múnich, el lugar elegido para hacer la subasta.

Los precios de estos vehículos de BMW son muy variados. Descubre por cuánto estima la empresa de subastas de coches RM Sotheby’s que se venderán: