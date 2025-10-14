En los últimos años, viajar en coche en pareja o en familia se ha convertido en una opción cada vez más popular entre los conductores españoles. Gracias a la privilegiada ubicación geográfica de España, muchos aprovechan la oportunidad para recorrer Europa, disfrutando de la flexibilidad que ofrece el viajar en coche. Esta modalidad de viaje permite a los conductores ajustar sus horarios y destinos según sus preferencias, ofreciendo una libertad que a menudo no se obtiene al optar por el avión o el tren.

Una de las ventajas destacadas es la posibilidad de visitar zonas con menos sobrecarga de turistas y la posibilidad de realizar paradas libremente en cualquier punto de la ruta, así como de la compañía de los acompañantes; combinación ideal para conocer en detalle cualquier país. Además, viajar con el propio coche elimina la necesidad de alquilar un vehículo en el destino, lo que representa un ahorro significativo para los viajeros.

Uno de cada tres españoles que viajan con el coche por el extranjero lo hacen en Italia / Archivo

Italia triunfa entre los españoles

Según un reciente estudio realizado por EasyPark, la aplicación de estacionamiento más utilizada en Europa, en el que se han contabilizado cerca de 100.000 aparcamientos, Italia ha sido el país favorito por los españoles para viajar en coche por Europa durante los meses de julio y agosto de este año.

El 35,5% de los aparcamientos registrados fueron en Italia, que se posiciona un año más como el destino europeo más popular entre los españoles que han visitado el país itálico durante el verano. La proximidad geográfica de Italia, su atractivo turístico así como su reconocida gastronomía y su único ambiente estival explican por qué muchos españoles eligen recorrer el país de punta a punta

Portugal se sitúa en el segundo país más visitado, aglutinando el 14,9% de los aparcamientos registrados por EasyPark. La cercanía y la facilidad de acceso desde muchas regiones de España contribuyen a su popularidad entre los viajeros españoles.

El pódium lo cierra nuestro otro vecino, Francia, que este verano ha concentrado a un 12,6% de los turistas nacionales que se desplazan a cuatro ruedas. Otros destinos destacados son Chequia (8%) y Alemania (7,2%) que también han recibido un número considerable de vehículos españoles durante la temporada de vacaciones.