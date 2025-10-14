Esto es lo que significa cada elemento de las pegatinas de los neumáticos

Los neumáticos son muy importantes para el buen funcionamiento del coche. Las ruedas soportan el peso del vehículo, absorben las irregularidades del asfalto, son las que hacen girar al automóvil y transmiten la tracción y fuerzas de frenado. Además, los neumáticos son el único punto de contacto del coche con el asfalto. Mucha gente no sabe lo que significan los elementos de las pegatinas que están en las ruedas, pero en Neomotor te lo explicamos.

Además, debes tener cuidado porque las ruedas se pueden deteriorar por diferentes motivos: el desgaste natural, la presión incorrecta, por las condiciones de la carretera, falta de mantenimiento del vehículos, cortes o pinchazos. Una de las principales causas es la presión de los neumáticos.

Mecánico con un neumático / Freepik

Para el correcto funcionamiento de los neumáticos en el vehículo, se debe comprobar periódicamente el estado de ellos. Revisar la profundidad de la banda de rodadura. El mínimo legal es de 1,6 milímetros, pero es recomendable cambiar de ruedas si la profundidad es inferior a 3 mm. Además, si se escucha un sonido inusual o si el coche vibra, hay que comprobar el equilibrio de los neumáticos y su alineación. Las gomas se deben revisar cada 15.000 kilómetros.

¿Qué significa cada elemento de las pegatinas de los neumáticos?

El actual etiquetado de las ruedas está en activo desde el 1 de mayo de 2021, y es una forma fácil de comparar las prestaciones de las ruedas y ayudar a los conductores a elegir qué neumáticos son los más apropiados para sus necesidades. Esta clasificación proporciona una evaluación estándar del desempeño de los neumáticos en relación a la resistencia al rodar, la capacidad de frenado en condiciones húmedas y el ruido externo. También tiene indicadores de su rendimiento sobre hielo y nieve.

Etiqueta del neumático / DGT