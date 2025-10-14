Consejos
Esto es lo que significa cada elemento de las pegatinas de los neumáticos
Las ruedas son muy importantes para el vehículo, ya que es el único punto de contacto con el asfalto, y pueden evitar que tengamos un accidente de tráfico
Rubén Burillo
Los neumáticos son muy importantes para el buen funcionamiento del coche. Las ruedas soportan el peso del vehículo, absorben las irregularidades del asfalto, son las que hacen girar al automóvil y transmiten la tracción y fuerzas de frenado. Además, los neumáticos son el único punto de contacto del coche con el asfalto. Mucha gente no sabe lo que significan los elementos de las pegatinas que están en las ruedas, pero en Neomotor te lo explicamos.
Además, debes tener cuidado porque las ruedas se pueden deteriorar por diferentes motivos: el desgaste natural, la presión incorrecta, por las condiciones de la carretera, falta de mantenimiento del vehículos, cortes o pinchazos. Una de las principales causas es la presión de los neumáticos.
Para el correcto funcionamiento de los neumáticos en el vehículo, se debe comprobar periódicamente el estado de ellos. Revisar la profundidad de la banda de rodadura. El mínimo legal es de 1,6 milímetros, pero es recomendable cambiar de ruedas si la profundidad es inferior a 3 mm. Además, si se escucha un sonido inusual o si el coche vibra, hay que comprobar el equilibrio de los neumáticos y su alineación. Las gomas se deben revisar cada 15.000 kilómetros.
¿Qué significa cada elemento de las pegatinas de los neumáticos?
El actual etiquetado de las ruedas está en activo desde el 1 de mayo de 2021, y es una forma fácil de comparar las prestaciones de las ruedas y ayudar a los conductores a elegir qué neumáticos son los más apropiados para sus necesidades. Esta clasificación proporciona una evaluación estándar del desempeño de los neumáticos en relación a la resistencia al rodar, la capacidad de frenado en condiciones húmedas y el ruido externo. También tiene indicadores de su rendimiento sobre hielo y nieve.
- Este método es común para toda Europa. La etiqueta incluye un código QR que se puede escanear en la tienda para obtener más información del producto, ya que da acceso a la base de datos de la Unión Europea.
- Modelo y fabricante: En estas líneas hay información básica del neumático nombre comercial o marca, dimensión e identificación del tipo de neumático (C1 para turismos, 4X4 y furgonetas. C2 para vehículos industriales ligeros y C3 para camiones y autobuses).
- Eficiencia energética: Los neumáticos representan entre el 20 y el 30% del consumo de carburante. En la etiqueta se muestra ese consumo medido en base a su resistencia a la rodadura. Se representa en una escala de la A a la E y por colores, siendo los de la categoría “E rojo” los menos eficientes y los “A verdes” los más. Una resistencia a la rodadura más baja ayuda a reducir el consumo de combustible.
- El nivel de ruido: La contaminación acústica se mide en decibelios (dB), y se dividen en tres categorías (A, B y C). La “A” indica un nivel bajo y la “C”, un nivel elevado de contaminación acústica para el medio ambiente. Los que poseen un nivel de ruido bajo producen entre 67 y 71 dB. Los del nivel más alto van de 72 a 77 dB. Un aumento de unos pocos decibelios representa una gran diferencia. Según el fabricante Michelin, con tan sólo 3 dB más se duplica la cantidad de ruido externo que produce un neumático.
- Nieve y hielo: El icono de la montaña de tres picos con el copo de nieve indica que el neumático cumple los valores mínimos del índice de adherencia de nieve establecidos en el Reglamento Europeo 117. La montaña con una estalagmita en su cima informa de que el modelo cumple los requisitos de adherencia en hiela de la norma ISO 19447.
- Adherencia en suelo mojado: Para identificar fácilmente los neumáticos con mejor adherencia la etiqueta muestra una escala de 5 niveles en tonos azules acompañada de letras, representando la letra A el nivel más eficiente y la E el menos. Según Afane, agrupación de fabricantes de neumáticos, en los C1, entre uno identificado como categoría E y otro de categoría A, hay una diferencia de distancia de frenado de hasta 12 metros.
