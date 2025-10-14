El Mercedes-Benz Vision Iconic es un coche del futuro con la pinta de un clásico de los años 30

Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, un impresionante prototipo que más que un coche es una declaración de intenciones: recuperar el valor emocional del automóvil en una era cada vez más digitalizada. Lo hace a través de una reinterpretación de su lenguaje de diseño con un estilo retrofuturista que combina referencias históricas de la marca súper reconocibles con elementos y tecnologías pensadas para el coche del mañana.

Mercedes-Benz Vision Iconic / Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision Iconic / Mercedes-Benz

Este concept car encarna la transición hacia una nueva etapa que la marca denomina “era icónica”. Un enfoque donde la distinción visual, la sostenibilidad y la inteligencia artificial se combinan para recuperar el carácter aspiracional del automóvil.

Uno de los rasgos más destacados es su parrilla frontal, inspirada en modelos legendarios como los W 108 y W 111 o el mítico Mercedes 600 Pullman. Se presenta en formato vertical, con un marco cromado, una estructura en vidrio ahumado y contorno iluminado, que transforma un símbolo clásico en una firma visual lista para la era digital.

Mercedes-Benz Vision Iconic / Mercedes-Benz

La clásica estrella de Mercedes, colocada sobre el capó, también se ilumina y cobra protagonismo, subrayando la apuesta por la luz y las animaciones. Los faros delgados y modernos, junto al acabado en negro brillante, refuerzan esa dualidad entre pasado y futuro.

Interior de los años 30 con tecnología del futuro

En el habitáculo la conducción autónoma redefine el espacio. La presencia de una banqueta delantera corrida en terciopelo azul profundo ya anuncia un cambio de paradigma: compartir el espacio como en un salón. Todo el interior está pensado para ofrecer confort, detalle artesanal y una experiencia sensorial única.

Interior del Mercedes-Benz Vision Iconic / Mercedes-Benz

Destaca el centro de mando, apodado ‘Zeppelin’, una pieza de cristal flotante que combina instrumentos analógicos con funciones digitales. La animación del cuadro al abrir la puerta, inspirada en relojes de alta gama, muestra hasta qué punto se cuida cada detalle. El sistema se completa con cuatro relojes analógicos, uno de ellos con forma del logotipo de la marca, que actúa como interfaz de inteligencia artificial.

Los incrustados en nácar, las molduras en latón pulido, los tiradores artesanales y el suelo revestido en marquetería de paja estilo Art Deco completan un entorno que remite a los años 30 pero con tecnología de 2025.

Pintura que absorbe la energía del sol

Mercedes-Benz presenta en este coche una innovación sostenible: la pintura solar fotovoltaica. Se trata de una capa ultrafina, adaptable a diferentes superficies del coche, capaz de captar energía sin necesidad de placas visibles. Aplicada sobre una superficie de 11 m² —como la de un SUV medio— podría añadir hasta 12.000 km de autonomía al año, según la localización.

Mercedes-Benz Vision Iconic / Mercedes-Benz

Esta pintura no contiene tierras raras ni silicio y es totalmente reciclable, lo que abre nuevas vías en el diseño de vehículos eléctricos con mejor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

Computación neuromórfica

Otro elemento destacado es el uso de computación neuromórfica, un tipo de arquitectura inspirada en el cerebro humano que mejora la velocidad de cálculo y reduce el consumo energético en los sistemas de conducción autónoma. Mercedes-Benz asegura que puede llegar a ser 10 veces más eficiente que los sistemas actuales, con mejoras notables en detección de señales, objetos y condiciones adversas.

Interior del Mercedes-Benz Vision Iconic / Mercedes-Benz

Este tipo de tecnología resulta clave en el desarrollo de funciones de conducción autónoma de nivel 4, que el Vision Iconic está preparado para integrar.

El Vision Iconic anticipa un futuro donde el conductor puede delegar por completo en el coche en determinadas condiciones. Al entrar en autopista, por ejemplo, el sistema de nivel 4 permitiría dormir, ver contenidos o simplemente relajarse, mientras el coche se encarga de todo. A esto se suma un sistema de aparcamiento automatizado sin necesidad de infraestructura externa, que reconoce prácticamente cualquier escenario y libera al usuario incluso del último tramo del viaje.

Nuevo tacto al volante

Otra innovación importante es el sistema steer-by-wire, que elimina la conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras. Esto permite un manejo más suave, mayor maniobrabilidad en un coche de grandes dimensiones como este y una mayor flexibilidad para rediseñar el interior. Al no necesitar columna de dirección física, se pueden explorar nuevas configuraciones de espacio. El volante en sí mismo es una pieza de arte: con cuatro radios, en cuyo centro flota el logo de Mercedes dentro de una esfera de cristal.