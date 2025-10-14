Estos son los principales tipos de caravanas y autocaravanas del mercado y sus diferencias

El Salón Internacional del Caravaning, que se celebra del 11 al 19 de octubre en Fira de Barcelona, vuelve con más de 700 modelos y todas las tendencias del sector: digitalización, eficiencia energética y una clara apuesta por atraer nuevos perfiles, desde familias jóvenes hasta viajeros solitarios en busca de escapadas espontáneas. Pero ante tanta oferta, muchos se hacen la misma pregunta: ¿qué tipo de caravana o autocaravana me conviene?

Aquí va una guía clara y actualizada con las variantes más relevantes, dando prioridad a los formatos más comunes, sin dejar fuera las opciones que empiezan a ganar protagonismo.

Capuchina: Ideal para familias, espacio máximo y cama fija sobre cabina

Es uno de los formatos más populares, especialmente entre quienes viajan con niños. La capuchina se reconoce por su característica “alcoba” sobre la cabina del conductor, donde se instala una cama fija. Ofrece entre 4 y 8 plazas para dormir, por lo que resulta ideal para viajes familiares o en grupo.

Autocaravana Capuchina de Benimar / Benimar

A cambio, penaliza en aerodinámica y consumo, pero compensa con amplio volumen interior y opciones como literas traseras o garaje para bicicletas y motos pequeñas.

Perfilada (semi-integral): Diseño más aerodinámico y cama basculante

Las perfiladas conservan la cabina original del vehículo, pero integran la célula habitable de forma más fluida que las capuchinas. No llevan cama fija sobre la cabina, pero muchas incorporan una cama basculante eléctrica que baja del techo en la zona del salón.

Autocaravana perfilada de la marca Challenger / Challenger

Este sistema permite ganar espacio útil de día sin renunciar a plazas para dormir. El formato perfilado es un buen compromiso entre habitabilidad, consumo y comodidad para parejas o familias pequeñas.

Integral: Todo en uno con más visibilidad y acabados premium

En las integrales, el fabricante construye de cero tanto la cabina como la vivienda. No hay separación física entre conductor y zona de estar, lo que mejora la visibilidad, la climatización y el aislamiento. También suelen ofrecer mayor amplitud en el interior y elementos como camas basculantes panorámicas o slide-outs laterales que amplían el volumen al aparcar.

Autocaravana integral de Hymer / Hymer

Es la opción más cara y enfocada al usuario exigente, con más equipamiento, mejores materiales y una experiencia de conducción diferente. Eso sí, muchas de ellas superan los 3.500 kg de MMA, por lo que se requiere permiso C1 o C.

Camper o furgoneta camperizada: Movilidad total y versatilidad para escapadas rápidas

La opción más compacta y en auge. Una camper es una furgoneta adaptada para pernoctar y viajar, y se presenta como la puerta de entrada al caravaning para muchos jóvenes o usuarios esporádicos. El Salón 2025 dedicará un espacio destacado a este formato, con especial atención a las soluciones de camperización modular que permiten transformar una furgoneta sin una gran inversión.

La Volkswagen California es una de las camper más exitosas a nivel mundial / Edgar Vivó

Dentro de esta categoría hay muchas subvariantes: desde pop-top con techo elevable, hasta high-roof con techo alto fijo, versiones 4×4 de expedición, o incluso LWB (long wheelbase) para ganar espacio de almacenamiento. La clave aquí es la maniobrabilidad y el uso mixto: vehículo del día a día y alojamiento para escapadas.

Semi-integral con cama basculante: Versatilidad sin perder espacio ni techo bajo

Es una evolución de la perfilada con la ventaja añadida de una cama que se oculta en el techo del salón. Se despliega de forma eléctrica o manual y permite añadir dos plazas más para dormir sin perder habitabilidad ni altura interior. Es un formato práctico y cada vez más común en gamas medias.

Semi integral del Benimar / Benimar

Motorhome: Máxima autonomía y confort en viajes largos

Montadas sobre plataformas industriales (MAN, Iveco, etc.), estas autocaravanas están pensadas para quienes buscan vivir largas temporadas en ruta o incluso residir en ellas. Suelen llevar depósitos grandes, garajes completos, calefacción estacionaria y gran capacidad eléctrica, pero exigen un permiso superior y no son aptas para quien empieza.

Motorhome Morelo Palace / Morelo

Pop-top y techo alto: Soluciones para ganar altura sin perder movilidad

Entre las furgonetas camperizadas, el techo elevable (pop-top) es muy popular: permite dormir arriba sin renunciar al perfil bajo durante la marcha. En paralelo, algunas optan por techos altos fijos, que permiten duchas completas y armarios verticales.

Ford Transit Custom con techo elevable y fijo / Ford

La elección depende del uso: el elevable es más discreto en ciudad; el fijo ofrece más confort en ruta.

Microcampers y minicaravanas: Para dos personas y presupuesto ajustado

Pensados para usuarios esporádicos, los microcampers (vehículos pequeños con cama y mínima cocina) y las minicaravanas (ligeras y remolcables con coche normal) ganan espacio en el salón. Son asequibles (algunas por debajo de los 20.000 €) y fáciles de aparcar.

Truck campers: La cápsula sobre pickup que va ganando adeptos

En países como EE. UU. son populares desde hace décadas. En Europa, los truck campers —módulos desmontables instalados sobre pickups— se usan cada vez más para viajes off-road o zonas remotas. Permiten desmontar el habitáculo y usar la pickup como vehículo normal, pero requieren una buena gestión del peso y una pickup con suficiente capacidad de carga.

Truck Camper / Neomotor

¿Qué caravana puedes conducir con el carné B?

Una clave práctica: si el vehículo tiene una MMA igual o inferior a 3.500 kg, puede conducirse con carné de coche. Si lo supera, hace falta un permiso C1 o C. También hay que tener en cuenta la homologación: cualquier modificación o camperización requiere pasar por ITV con su proyecto técnico correspondiente, incluso si solo se instalan toldos o placas solares.