El GLP supera al diésel en España en matriculaciones

Por primera vez en la historia de la automoción española, los vehículos propulsados por GLP (Gas Licuado de Petróleo) han superado al diésel en matriculaciones de turismos nuevos. Según datos recogidos por la DGT (Dirección General de Tráfico) y ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) el cambio se produjo en noviembre de 2024, cuando el GLP alcanzó una cuota de matriculación de vehículos del 5,85%, frente al 4,21% del diésel.

Esta cifra del GLP no ha hecho más que subir el resto de los meses, un hito que confirma el giro estructural del mercado hacia alternativas menos contaminantes y más económicas.

Ircongas, acelerador del cambio

En este contexto, Ircongas ha tenido un papel protagonista, facilitando el acceso al GLP a miles de conductores. Sólo en el último año, la compañía ha realizado más de 1.500 transformaciones, consolidando su liderazgo y ayudando a reducir las emisiones contaminantes de los vehículos.

“Este hito demuestra que el GLP es una solución real, accesible y sostenible. En Ircongas seguiremos trabajando para que cada vez más conductores puedan moverse sin restricciones, de forma más limpia y económica”, apunta Nacho Pérez, CEO de Ircongas.

La caída del diésel ha sido imparable en los últimos años / Agencias

GLP: la alternativa que gana terreno

La caída del diésel ha sido imparable en los últimos años: del 19,8% de cuota en 2020, a solo un 4,21% en 2024. Las crecientes restricciones medioambientales y la tendencia informativa que ha tenido este combustible han generado debate en el consumidor y acelerado su declive.

Mientras tanto, el GLP no ha dejado de crecer: además de ofrecer etiqueta ECO, lo que permite circular sin restricciones en Zonas de Bajas emisiones, ofrece un importante ahorro económico en cada repostaje. Estas ventajas han convertido al GLP en la única alternativa no electrificada que gana cuota de mercado en España.

Con más de 40 años de experiencia y una red nacional de talleres, Ircongas reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y se posiciona como referente clave en la transición energética del transporte en España.