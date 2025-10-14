Una experiencia de lujo: Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos

La forma en que Lexus se plantea el lujo no viene definida por un solo elemento. Se trata de una experiencia total mientras el conductor está dentro del vehículo. Como conductores o pasajeros todo lo que vemos, oímos, tocamos e incluso olemos se combina con armonía para crear un entorno multisensorial perfecto, según defiende la marca japonesa.

Por ello, los diseñadores de Lexus y sus colaboradores especialistas han sumado fuerzas en una misión para rebasar nuevos límites en lo que a experiencias multisensoriales se refiere, prestando atención a las últimas tendencias, buscando soluciones sostenibles y llevando el concepto del lujo a bordo del vehículo a cotas superiores.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Lexus LBX: Lujo personalizado

Lexus quiere “personalizar el lujo”. Eso significa dar a todos los propietarios más oportunidades de expresar, a través de su vehículo, su estilo y sus valores individuales. Se trata de un enfoque que encabeza el LBX, el nuevo y revolucionario SUV compacto de Lexus.

Es un auténtico Lexus hasta el más mínimo detalle, pero abre la puerta a nuevas interpretaciones del lujo, que no solo sirve para trasladarse, sino que se convierte en un lugar donde poder vivir la vida con comodidad, conexión, satisfacción y seguridad.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Más que lujo tradicional, el LBX ofrece el deseo actual de un carácter más desenfadado y premium. Este giro contemporáneo supone opciones de colores más atrevidos por dentro y por fuera, nuevas tapicerías, detalles llamativos y acabados táctiles, agradables tanto a la vista como al tacto.

Con el LBX, en lugar de ajustarse a la habitual estructura de acabados, podemos escoger entre distintos ambientes, donde los distintos detalles entran en armonía para acompañar diferentes estados de ánimo. Así, se puede elegir entre Elegant, Relax, Emotion y Cool, cada uno de los cuales evoca un carácter definido mediante características estilísticas y sensoriales.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Evolución del lujo sensorial de Lexus

Empezó con el primer Lexus. En 1989, el LS, la limusina original de Lexus introducía un auténtico toque japonés en la automoción de lujo. Combinaba los mejores y más suaves cueros, ricos acabados en madera y tonos relajantes con una estética minimalista.

El planteamiento ha evolucionado con el tiempo. Se han utilizado colores, materiales y acabados para ayudar a conferir a los automóviles una mayor cualidad emocional y, más recientemente, un toque más inquieto, sin perder de vista el concepto de lujo esencialmente japonés.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

El proceso de diseño CMF se divide en dos áreas principales: concepto y ejecución.

En la fase de concepto, se define la misión y las narrativas de diseño y, posteriormente, se exploran las inspiraciones y la investigación.

En la fase de ejecución, se prueban en la práctica los diferentes materiales y colores a utilizar. También se utiliza un software para la visualización digital, para después pasar al desarrollo del diseño sensorial, antes de la creación del diseño físico propiamente dicho.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Innovación con tradición

Las tradiciones textiles japonesas han evolucionado durante más de 1200 años. Hoy, los diseñadores de CMF de Lexus exploran que se pueden aprovechar los materiales y técnicas consolidados a lo largo de los siglos para crear algo nuevo en el diseño contemporáneo.

Es otro ejemplo de cómo Lexus aplica su principio del Tiempo para preservar el legado, innovando también en su calidad artesanal para crear productos atractivos para los clientes de hoy.

Bambú: una opción sostenible, arraigada en la cultura

El bambú ha sido una parte habitual de la vida cotidiana en Japón durante siglos, y se ha empleado para muchos fines distintos, desde mobiliario y almacenamiento a herramientas y transporte.

Lexus ha sido pionero en el uso del bambú en sus automóviles como material versátil y sostenible con un menor impacto medioambiental. Como materia prima, se puede transformar en una amplia variedad de materiales, desde alternativa al cuero y el plástico hasta materiales compuestos y textiles para alfombras.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Una alianza creativa con Givaudan

Con un compromiso compartido con la factura artesanal, la creatividad y la pasión, Givaudan y Lexus colaboran para crear sistemas de fragancias a bordo que pueden añadir una nueva dimensión a cada trayecto.

Esta alianza se centra en:

Autenticidad

Sostenibilidad

Innovación

Emoción

Givaudan ha creado una nueva combinación de bambú específicamente para Lexus, de la que surge un elemento característico en cinco nuevas fragancias desarrolladas para su uso en sus próximos automóviles.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Excelencia sonora de la mano de Mark Levinson

Los chefs más reputados del mundo dicen que las mejores recetas son las que consiguen un mayor equilibrio entre ingredientes, sabores y texturas. Ese mismo concepto se puede trasladar a la mejor reproducción de sonido con un equipo de audio de prestigio.

Mark Levinson, que forma parte de HARMAN International Corporation, ha sido socio exclusivo de audio premium de Lexus durante más de 25 años. Actualmente, todos los nuevos modelos de Lexus ofrecen a los clientes la opción de disfrutar de un entretenimiento excepcional a bordo, usando sistemas personalizados hechos a la medida de la forma y las dimensiones del interior del vehículo.

Lexus ofrece una personalización completa de sus vehículos / Lexus

Energía, equilibrio y nitidez

El habitáculo del LBX, particularmente silencioso, proporciona el marco perfecto para el nuevo equipo de sonido Mark Levinson Premium Sound de 13 altavoces, diseñado a medida, que incorpora un subwoofer de 22,4 cm bajo el suelo del maletero.

Este sistema, que utiliza la nueva tecnología Quantum Logic Surround de Mark Levinson, con Clari-Fi, reproduce un escenario sonoro preciso y enérgico, con un suave equilibrio de las frecuencias y una claridad y definición máximas.