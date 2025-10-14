¿Puedes escuchar música mientras conduces una moto? Estas son las multas que podrían ponerte

En marzo de 2022 entró en vigor la reforma de la Ley de Tráfico, que dictaminaba que se podían utilizar sistemas de intercomunicación en el casco mientras se circula en motocicleta o ciclomotor, pero con una serie de condiciones. Por ejemplo, escuchar música no es legal en la moto y estas son las multas que te pueden poner.

Según la Dirección General de Tráfico, las distracciones causan más del 30% de los accidentes de tráfico en las carreteras españolas. Los conductores, da igual el tipo de vehículo con el que circulen, tienen que extremar las precauciones y respetar las señales de tráfico.

Hombre conduciendo una moto / Freepik

Atención: las sanciones más comunes que te pueden poner cuando vas en moto

Cuando conducimos un vehículo tenemos que estar alerta y mantener la atención en la carretera. Estas son las multas más comunes que te pueden poner cuando circulas en moto:

Ir sin casco o sin un casco homologado: Esto puede ser muy peligroso porque el casco es el elemento que protege nuestra cabeza . La multa por no llevarlo o llevar un casco que no está homologado es de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Además, si es el pasajero de la moto quien no utiliza el casco, la sanción no conllevará retirada de puntos.

Esto puede ser muy peligroso porque . La por no llevarlo o llevar un casco que no está homologado es de Además, si es el pasajero de la moto quien no utiliza el casco, la sanción no conllevará retirada de puntos. Circular sin el tubo de escape o con el escape libre: Algunos motoristas lo consideran atractivo por el ruido más agresivo y por la posible mejora de la potencia del motor, pero esto está totalmente prohibido y la multa que te pueden poner es de 200 euros.

Algunos motoristas lo consideran atractivo por el ruido más agresivo y por la posible mejora de la potencia del motor, pero esto está Circular con la luz apagada: Las luces frontal y trasera hacen más visibles a las motos en cualquier tipo de vía, por eso es obligatorio llevar la luz de cruce siempre encendida , porque si no la llevas te pueden multar con 200 euros.

Las luces frontal y trasera hacen más visibles a las motos en cualquier tipo de vía, por eso , porque si no la llevas te pueden Estacionar en la acera: Si la moto está aparcada y obstruye un paso de peatones , la multa será de 200 euros . También te sancionarán con la misma cantidad si aparcas en una acera que no mida más de 3,5 metros de ancho.

Si la moto está aparcada y , la será de . También te sancionarán con la misma cantidad si Adelantar por la derecha: Esta es una de las infracciones de tráfico más comunes . Además, aumenta el riesgo de accidente y la potencial gravedad si vas en moto. Si te pillan adelantando por la derecha, la multa será de 200 euros y te quitarán 4 puntos en el carnet de conducir.

Esta es una de las . Además, aumenta el riesgo de accidente y la potencial gravedad si vas en moto. Si te pillan adelantando por la derecha, la No se puede circular en paralelo: La distancia de seguridad adecuada para las motos es de al menos 3 segundos de separación con el vehículo de delante, y si circulan dos a la misma altura no lo cumplen. Si infringes esta norma, la multa será de 200 euros.

Conduciendo una moto / Freepik

Las multas por escuchar música mientras conduces una moto

Según nos apunta la Dirección General de Tráfico, cuando circulamos en moto solo se pueden utilizar dispositivos inalámbricos con fines de comunicación o navegación, no para escuchar música. El Artículo 13.3 de la Ley de Tráfico dictamina: “Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción”.

Además, “se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”. Como hemos indicado, estos dispositivos inalámbricos se pueden utilizar solamente “con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción”.

Circular escuchando música en una moto es una infracción grave y te multarán con 200 euros y 3 puntos en el carnet de conducir. Esta Ley 13.3 solo tiene una excepción y es “durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se determine”.