Vestir a los escúteres de adventure está de moda. Y quien le ha pillado el hilo es Zontes. Abrió el camino Honda con el X-ADV 750 creando el segmento de los crossover y tras ella han seguido la senda diferentes marcas en otras categorías, sobre todo los 350cc. De todas, el Zontes 368G es una referencia absoluta. Y por diferentes motivos.

El primero, obvio y entra por la vista, es el diseño. El segundo es el nivel de equipamiento con detalles como el indicador de presión y de temperatura de los neumáticos. El tercero son los elementos prácticos para el día a día como el arranque sin llave, el freno de estacionamiento y la amplia capacidad del hueco bajo el asiento. El cuarto es el precio, de 5.592 euros, seguro del primer año incluido. Y por último y no menos importante es su comportamiento dinámico.

Zontes 368G: dinamismo de nota / Zontes

De impulsar a este crossover chino se encarga un motor monocilíndrico de 367,6 cc que entrega 38,8 CV de potencia, cifra que abre el abanico de sus usuarios ya se trata de un modelo accesible con el carnet A2. El consumo medio se sitúa alrededor de los cuatro litros cada 100 kilómetros que junto a un depósito de 17,5 litros le permiten brindar una notable autonomía.

Un peso en orden de marcha de 203 kilos le confieren agilidad y maniobrabilidad tanto en movimiento como en parado. En este escenario la altura del asiento de 790 mm (aunque existe una altura opcional de 770 mm) permite hacer pie con seguridad a usuarios de talla media. Un caballete lateral, otro central y el freno de estacionamiento nos facilitarán, y mucho, el tema de aparcar. Además, bajo el asiento podremos guardar dos cascos integrales y dispone de tomas USB tipo A y C.

Bajo el asiento podremos guardar dos cascos integrales y dispone de tomas USB tipo A y C / Zontes

A su grupa nos encontramos con unos completos mandos retroiluminados donde destacan los puños calefactables y el botón para cambiar de modo de conducción de Eco (de respuesta más tranquila) a Sport. La pantalla de TFT de ocho pulgadas a todo color configurable ofrece una completa información aunque el diseño sigue siendo un poco kitch en comparación de otras marcas; para gustos colores. Y ya puestos un indicador de temperatura ambiente no estaría de más. Eso sí, cuenta con conectividad Bluetooth y navegación GPS.

En esta toma de contacto, el Zontes 368G se mostró como un escúter cómodo, con un buen mullido del asiento, los mandos a mano y una pantalla derivabrisas regulable en altura. El motor ofrece una buena respuesta en bajos y medios donde notamos toda la fuerza de esos 38 CV de potencia. En ciudad, el confort y la suave respuesta del propulsor a bajo régimen lo convierten en un modelo ideal para el día a día. Tendremos que ir con cuidado al pasar entre coches ya que el manillar es algo ancho, normal, más adventure que un modelo compacto. Los retrovisores ofrecen una buena visibilidad y la parte del asiento para el pasajero es igual de cómoda.

La pantalla de TFT de ocho pulgadas a todo color configurable ofrece una completa información / Zontes

Las prestaciones de su motor nos habilitarán a circular por vías rápidas con solvencia, cómodos, con una buena protección aerodinámica y un consumo moderado que estira su autonomía a velocidades legales. Bastará con subir manualmente la pantalla derivabrisas para mejorar la comentada protección aerodinámica.

Si en ciudad el manillar, algo ancho, no nos permite desenvolvernos entre coches con la facilidad que un modelo compacto, por carretera es una aliado gracias a una palanca que agiliza los cambios de dirección. El 368G destaca por el aplomo en curvas rápidas y viveza en los tramos más virados, regalando una diversión curva a curva más allá de los esperado.

El 368G destaca por el aplomo en curvas rápidas y viveza en los tramos más virados / Zontes

La suspensión de largo recorrido y regulable es una aliada si decidimos dejar el asfalto atrás. En este sentido cabe apuntar que llega de serie con unos estribos extras para conducir de pie aunque a diferencia de una moto no podremos apoyar las rodillas en el depósito para ganar estabilidad. No obstante, el 368G sorprende gratamente por sus prestaciones en caminos de tierra y pistas, sin más pretensiones. Porque el ABS, de doble canal, se puede desconectar del todo o solo en la rueda trasera para la conducción off-road.

Con todo, el éxito de ventas de este Zontes 368G no es por casualidad. Como hemos apuntado al principio cuenta con una larga lista de buenos argumentos y muy pocos ‘peros’. Si alguien está pensando en un escúter para un uso diario vestido de adventure, ya sea para un uso urbano o de ‘commuter’ (uso en recorridos medios diarios), pero que nos permita estirar la diversión el fin de semana, ya sea en carretera o lejos del asfalto, este 368G tiene todos los números si somos capaces de quitarnos el traje de ‘marquistas’ y apostar por estas firmas emergentes que en poco tiempo no solo se han convertido en una realidad si no que lideran las listas de ventas.