El Toyota C-HR mejora su oferta con más equipamiento desde 31.500 euros

La segunda generación del Toyota C-HR continúa su evolución con una gama más completa y mejor equipada. El SUV compacto híbrido y enchufable de la marca japonesa introduce cambios relevantes en acabados, diseño, equipamiento de serie y opciones de personalización, sin tocar la base mecánica ni su fórmula de eficiencia, una de las claves de su éxito en el segmento C-SUV.

Entre las principales novedades destaca la introducción de un nuevo acabado Business, la actualización del nivel Advance y la llegada del exclusivo GR Sport Plus, disponible en la versión enchufable. También se amplía la paleta de colores con nuevas combinaciones bitono y se mejora la seguridad con la incorporación del sistema de detección de fatiga por cámara.

El nivel de acabado Advance, disponible en versiones híbrida e híbrida enchufable, se actualiza con mejoras de diseño y materiales. Estrena llantas de aleación de 18 pulgadas con nuevo diseño y una tapicería de tela jaspeada que aporta un ambiente interior más cuidado y moderno.

Por debajo, el acabado Active desaparece y da paso al nuevo Business, que amplía su presencia a la versión enchufable. Este nivel básico ya incluye llantas de 17", pero también elementos de confort poco habituales en versiones de entrada: volante y asientos delanteros calefactables, asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico, tapicería textil oscura con diseño exclusivo y iluminación ambiental interior.

La versión con estética más deportiva de la gama se amplía con el nuevo GR Sport Hybrid 140, que se une a las ya existentes Hybrid 200 AWD-i y Plug-in Hybrid 220. Esta versión se reconoce por las llantas negras de 19 pulgadas, el Head-Up Display y la carrocería bitono, con opción a montar techo panorámico.

Pero el gran estreno es el nuevo GR Sport Plus, exclusivo de la versión enchufable. Esta versión suma una imagen aún más diferenciada con acabado bitono+ —techo y detalles en negro— y equipa una dotación muy completa, propia de gamas superiores. Entre sus elementos destacan:

Ópticas delanteras adaptativas

Luces de curva estáticas

Cámara 360°

Asistente de Cambio de Carril (LCA)

Alerta de Tráfico Delantero Cruzado (FCTA)

Tanto la gama híbrida como la enchufable del Toyota C-HR estrenan nuevas opciones de color. Se suman el Azul Royal (disponible en todos los acabados salvo GR SPORT Plus) y el Gris Trueno.

Además, el acabado GR Sport Plus ofrece en exclusiva tres colores con carrocería bitono+:

Blanco Perlado Iceberg

Rojo Emoción

Plata Polar

Esta variedad cromática contribuye a reforzar el posicionamiento del modelo entre los SUV más personalizables del mercado.

Tecnología de seguridad más avanzada

Toda la gama incorpora ahora el nuevo sistema DMC (Driver Monitoring Camera), una cámara que vigila el estado del conductor en tiempo real para detectar signos de fatiga o distracción. Este sistema está conectado al mecanismo de parada de emergencia del vehículo, aumentando así la seguridad activa en situaciones críticas.

La oferta mecánica se mantiene sin cambios:

Hybrid 140 (tracción delantera)

(tracción delantera) Hybrid 200 AWD-i (tracción total inteligente)

(tracción total inteligente) Plug-in Hybrid 220 (híbrido enchufable con más potencia y autonomía eléctrica)

Además, la marca ya ha anunciado el próximo lanzamiento de una versión 100 % eléctrica, el futuro Toyota C-HR+ Electric, aunque aún sin fecha confirmada.

Precios y financiación

La gama Toyota C-HR 2026 ya está disponible para pedido en la red oficial de concesionarios de Toyota España. Los precios parten desde 31.500 € para la versión Hybrid 140 con acabado Advance, o 160 €/mes con el programa Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimiento.

Por su parte, la versión Plug-in Hybrid 220 en acabado Advance arranca en 35.000 €, o desde 200 €/mes con las mismas condiciones. Esta opción resulta especialmente competitiva dentro del segmento de híbridos enchufables, gracias a su buen equilibrio entre potencia, autonomía eléctrica y equipamiento.