Silence abre sus primeras estaciones de intercambio de baterías en Francia

Silence, la marca de vehículos eléctricos de ACCIONA, ha inaugurado sus primeras catorce estaciones de intercambio de baterías en París y su área metropolitana y ampliará su red con nuevas aperturas en la Costa Azul, incluyendo las ciudades de Niza y Cannes, antes de final de año.

Un modelo que funciona en España

El despliegue de la compañía en Francia replica el modelo ya consolidado en España, donde Silence ha establecido una red de más de 160 estaciones de intercambio de baterías (battery station). Estas instalaciones permiten a los usuarios de los vehículos Silence sustituir en apenas 30 segundos una batería descargada por otra completamente cargada, un proceso incluso más rápido que el repostaje de un vehículo convencional.

La mayoría de los battery station en Francia están ubicados en estaciones de servicio Esso, gracias a un acuerdo que permite aprovechar su red y facilitar así el acceso a los usuarios. Otras estaciones se encuentran en parkings estratégicos y espacios propios de la marca, como los concesionarios de la firma en París.

Las Silence S01 / Silence

Sistema de suscripciones

Con la instalación de las primeras de estaciones de intercambio de baterías en Francia, Silence abre también a este mercado la posibilidad de optar por el sistema de suscripción mensual de baterías, ya implantado en España. Esto permite que, al adquirir el vehículo sin las baterías, el coste se reduzca en torno a un 30%, al tiempo que elimina las preocupaciones del usuario sobre obsolescencia tecnológica o mantenimiento de la batería.

Cada suscripción contempla 12 ciclos de batería, equivalentes a más de 1.500 km según la autonomía homologada del NanoCar S04, el vehículo eléctrico de cuatro ruedas de la marca.

Ecosistema silence

Silence es pionera en Francia poniendo a la venta vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas con un mismo sistema de batería extraíble en formato trolley, lo que permite a todos los usuarios beneficiarse de la misma infraestructura de recarga.

La motocicleta Silence S01, líder de ventas en Europa durante los últimos cinco años, ofrece hasta 136 km de autonomía homologada con su batería de 5,6 kWh, una de las más potentes de su categoría. En el caso de la versión S01+, alcanza casi 120 km/h y supera en aceleración a scooters de combustión de 300 cc.

La versión 2025 incorpora novedades que refuerzan su carácter premium, como asiento personalizado Shad y suspensión trasera Öhlins, garantizando un confort de conducción y una estabilidad de alto nivel.

NanoCar S04 / Nissan

Cuadriciclos ligeros

El NanoCar S04, disponible en Francia exclusivamente a través de la red de concesionarios Nissan, es un cuadriciclo ligero que se comercializa en dos categorías. La primera corresponde a los modelos L6e, homologados como cuadriciclos ligeros y accesibles desde los 14 años con carné AM.

La versión “Unico” alcanza una velocidad máxima de 45 km/h y ofrece unos 80 km de autonomía con una batería, que pueden ampliarse hasta 175 km en la configuración con dos baterías. La variante “Vivo” incorpora un mayor equipamiento, como pantalla TFT de 7 pulgadas, sistema de frenado reforzado y volante multifunción con control de llamadas. Ambos modelos cuentan con una potencia de 6 kW (8,1 CV) y se sitúan en el segmento de los vehículos urbanos ligeros.

La segunda categoría corresponde a la versión L7e “Plus”, homologada como cuadriciclo pesado, que puede conducirse a partir de los 16 años con carné B1 o con carné B a partir de la mayoría de edad. Este modelo desarrolla 14 kW (19 CV), alcanza una velocidad máxima de 85 km/h y ofrece hasta 149 km de autonomía, orientándose a desplazamientos tanto urbanos como metropolitanos.

Con unas dimensiones de 2,28 metros de largo y 1,27 metros de ancho, todos los modelos S04 están concebidos para una circulación ágil en entornos urbanos, incluyendo cascos históricos y Zonas de Bajas Emisiones (ZFE, Zone de Faibles Emissions). Incorporan habitáculo cerrado y climatizado, maletero de 247 litros y equipamientos habituales en segmentos superiores, como frenos de disco, mandos en el volante, conectividad Bluetooth y la aplicación MySilence (iOS y Android) para gestionar el acceso sin llave y el control de la batería.