¿Puede caducar el examen teórico de conducir?

El examen teórico de conducir trae muchos dolores de cabeza a los futuros conductores españoles, y es que no todos aprueban a la primera. Sin embargo, si eres de los que ha tenido suerte y hace poco aprobaste el examen teórico del carnet de conducir de coche o moto debes tener cuidado, pues caduca y podrías tener que repetir todo el proceso de nuevo. A continuación te contamos cuánto tiempo será válido este examen para ti y lo que sucede si superases el tiempo establecido.

Carnet de conducir internacional / Archivo

Carnet de conducir

El carnet de conducir por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006, con la intención de reducir el índice de mortalidad en las carreteras así como de concienciar sobre el peligro que puede suponer conducir un vehículo por la carretera, independientemente del tipo que sea.

A pesar de ello, aún hay muchos conductores en España que no respetan lo más mínimo las normas de tráfico y que hasta han perdido todos los puntos de su carnet. Si se trata de tu caso, debes saber que existe una opción de recuperarlos al hacer un curso, el llamado curso de recuperación de puntos.

Uno de los grandes problemas que lleva ligada la obtención del carnet de conducir es el ámbito económico. Por lo general, la mayoría de los permisos suponen un desembolso bastante grande y más aún para los más jóvenes, que se encuentran con limitaciones a la hora de obtener el permiso B cuando cumplen los 18 años. Por ello, es importante que te lo tomes en serio y te saques el carnet cuanto antes y de la mejor forma posible.

Sala donde se hacen exámenes teóricos del carnet de conducir / ACN

¿Cuándo caduca el teórico?

Si eres de los que se toma las cosas con calma y recientemente has aprobado el examen teórico del carnet de conducir, no debes dejar pasar tu oportunidad de aprobar el examen práctico cuanto antes. El periodo de vigencia del teórico de coche o moto es de dos años, tiempo tras el cual podría caducarte.

¿Y qué es lo que pasaría? Pues básicamente, que tendrías que hacer de nuevo el examen teórico, pagando también de nuevo las tasas correspondientes. Por tanto, antes de que pasen esos dos años deberás haber aprobado el examen práctico si no quieres enfrentarte a todo el proceso otra vez.