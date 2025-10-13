El precio de los turismos usados sube un 2% en septiembre

El precio de los turismos usados sube en septiembre el 2% en España en comparación con el mismo mes del año pasado, con un precio medio de 12.986 euros, colocándose nuevamente por debajo de los 13.000 euros, algo que no sucedía desde el mes de mayo.

La antigüedad es cada vez mayor

En términos mensuales, sobre agosto de 2025, desciende tres décimas siguiendo la tendencia que ya se registró en el mes anterior. En los tres primeros trimestres del año se han transferido 1.569.627 turismos de segunda mano (+7,2%) en España a un coste medio de 12.978 euros que implica un alza del 1,7% comparado con el mismo periodo de 2024.

Por tramos de precio, el 23,5% de los turismos vendidos en el mes, 42.868, estuvo por debajo de los 3.000 euros y, tan solo, el 5,2% se colocó en el tramo alto, superando los 36.000 euros.

En relación con los turismos más antiguos, los compradores han pagado de media 10.522 euros, con una subida del 5,8% interanual y un 0,7% mensual comparado con los precios del mes de agosto.

De los 182.488 turismos transferidos en septiembre, 117.383 tenían 8 o más años, el 64,3% del total.

De los 182.488 turismos transferidos en septiembre, 117.383 tenían 8 o más años / Archivo

Los precios siguen al alza

El precio de los turismos de segunda mano en septiembre solo ha descendido en Castilla-La Mancha, pues las restantes 16 comunidades autónomas han registrado un incremento en el mes, con Navarra en cabeza.

En el segmento de los turismos con más edad, que ha subido de media un 5,8% en España, ha incrementado sus precios en todas las comunidades sin excepción. El máximo se da en septiembre en las Islas Canarias y la menor subida se produce en Euskadi.

“El precio de los turismos de segunda mano se mantiene contenido en septiembre con un aumento del 2%, nueve décimas por debajo de la inflación del mismo mes. Y, lo que es más relevante: de media, un turismo usado se pagó este mes 826 euros más caro que en el mismo mes de 2019, una subida del 7%, a pesar de que las tecnologías electrificadas han supuesto un encarecimiento. En este periodo, el coste de la vida en España se ha disparado un 21,2%”, señala Eric Iglesias, presidente de Ancove.

Comprar un coche con seguridad

Seguro que a la hora de hacerte con un coche de segunda mano, has mirado en diferentes plataformas para poder tener varias opciones. No obstante, es posible que hayas tenido dudas respecto a la fiabilidad de dichas webs o de los particulares que venden sus vehículos en ellas. Por ello, te traemos la mejor solución para comprar un coche con seguridad: Flexicar.

Flexicar es la mayor red nacional de concesionarios en España, con más de 140 tiendas en toda la península, contando también con Portugal. Se trata de la firma del sector de ocasión con mayor volumen de facturación, mayor stock y mayor equipo de profesionales del país. Además, cuenta también con la marca Flexibike (especializada en motos), Flexicar Green (centrada únicamente en coches con etiqueta ECO y Cero) y Flexicar Profesionales (enfocada en el cliente profesional).

Por ello, si estás buscando un coche de segunda mano, la mejor opción para hacerte con uno es Flexicar, donde no solo encontrarás variedad, si no también seguridad gracias a las condiciones y garantías que ofrecen a sus clientes.