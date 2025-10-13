Atención: Esto es lo que dice la Policía sobre las multas por beber o comer al volante

En algunas ocasiones en la carretera, podemos realizar acciones automáticamente que, aunque no nos demos cuenta, pueden llegar a suponernos una distracción. Uno de estos actos puede ser comer o beber mientras conducimos. ¿Sabes la multa que te pueden poner?

Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes cuando estamos conduciendo se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024.

Las distracciones más frecuentes al volante

Como hemos dicho, distraerse, aunque solo sea un momento, al volante es muy peligroso porque puedes tener o provocar un grave accidente de tráfico. En la carretera hay que estar siempre alerta y atento a todo, y tener mucho cuidado con estas distracciones muy comunes:

Usar el teléfono móvil al volante: Esta sigue siendo la distracción sancionable más frecuente con el 48,2% . La DGT multa a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con 200 euros y 6 puntos en el carnet de conducir , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Esta sigue siendo . La DGT a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal. Sobrepasar el límite de velocidad es una de las multas más habituales en nuestro país. Recuerda que la tabla que hay a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos.

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Fumar mientras conduces : En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, te multarán con unos 200 euros , pero todo depende de la gravedad. Si tiras las colillas del cigarrillo por la ventana, te sancionarán con 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir.

: En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, , pero todo depende de la gravedad. No llevar el cinturón de seguridad al volante: Está considerado como una infracción grave, y esta acción está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor.

Está considerado como una infracción grave, y esta acción está penalizada con Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir: Esta acción es muy peligrosa porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

Esta es la multa que te ponen por comer o beber mientras conduces

En el Reglamento General de Circulación no está escrito que comer o beber mientras conduces esté terminantemente prohibido, pero según el artículo 18 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Mujer bebiendo mientras está conduciendo / Freepik

Si comes o bebes mientras estás conduciendo, no tienes el 100% de tu atención puesto sobre la carretera. Además, “no llevar las manos al volante puede ser motivo de infracción leve”, y “un conductor deberá estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo”.

Si te pilla la Guardia Civil comiendo o bebiendo podrías enfrenarte a una multa de 80 euros, si el agente considera que la infracción es leve. Si se observa una conducta negligente por parte del conductor, creando una situación de riesgo, la sanción podría ascender hasta los 200 euros.

Las razones principales por las que te pueden multar si comes o bebes mientras conduces, son por usar solo una mano para conducir, porque pierdes por unos segundos la visión del entorno o la carretera, y la distracción mental y el retraso en la toma de decisiones, mientras estás cogiendo la botella, abriéndola y bebiendo agua.