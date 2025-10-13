El nuevo Aston Martin DB12 S sube hasta los 700 CV y promete el GT más ágil de la marca

Aston Martin acaba de presentar la versión más radical de su coupé GT, el DB12 S, que hereda el planteamiento del DB12 lanzado este mismo año pero con una puesta a punto más agresiva. Esta variante eleva la potencia hasta los 700 CV, mejora las cifras de aceleración, estrena una calibración de chasis más afinada y adopta frenos carbocerámicos como equipamiento de serie, junto con una reducción de peso significativa. El modelo ya está disponible para pedidos en carrocerías coupé y Volante, con entregas previstas a partir del primer trimestre de 2026.

Aston Martin DB12 S 2026 / Aston Martin

El corazón del nuevo DB12 S sigue siendo el conocido motor V8 biturbo de 4.0 litros, desarrollado por Mercedes-AMG y ajustado por Aston Martin. En esta versión, la potencia sube a 700 CV a 6.000 rpm, mientras que el par máximo se mantiene en 800 Nm entre 3.000 y 6.000 rpm. Gracias a estos datos, el DB12 S alcanza los 100 km/h en solo 3,5 segundos y una velocidad máxima de 325 km/h.

Además, el sistema de escape se ha rediseñado con cuatro salidas y una nueva afinación para enfatizar el carácter del motor en todo el rango de revoluciones. También se ofrece un escape opcional de titanio, que reduce 11,7 kg respecto al de acero inoxidable y aumenta el nivel sonoro en 1,5 decibelios.

Aston Martin DB12 S 2026 / Aston Martin

Las mejoras en el motor se acompañan de un sistema de Launch Control optimizado y cambios de marcha un 50 % más rápidos, gracias a un reajuste del convertidor de par y de la caja automática de ocho relaciones. También se ha trabajado en el pedal del acelerador, con una nueva calibración que ofrece una entrega más progresiva y precisa, mejorando la conexión entre conductor y coche.

Más estable y frenada más potente

Uno de los aspectos más importantes del nuevo DB12 S es el trabajo en el chasis. Los ingenieros han recalibrado la suspensión adaptativa, los ajustes de caídas, convergencias y geometría de dirección, además de montar una barra estabilizadora trasera más rígida. El resultado es un coche que mejora en agilidad sin sacrificar el confort o la estabilidad, con una mayor confianza en el eje delantero y un paso por curva más eficaz.

El diferencial electrónico trasero (E-diff) y la dirección también reciben nuevos ajustes que permiten abrir gas antes en curva, con un equilibrio perfecto entre dinamismo y control. Según la marca, se ha buscado un tacto de conducción más natural, intuitivo y gratificante en todo tipo de escenarios.

Aston Martin DB12 S 2026 / Aston Martin

Por primera vez en la gama DB12, el nuevo DB12 S equipa de serie unos frenos carbocerámicos de 410 mm delante y 360 mm detrás. Con ellos, no solo se consigue una mayor resistencia a la fatiga y mejor respuesta de frenada, sino que se reduce en 27 kg el peso no suspendido, lo que repercute directamente en el confort de marcha, la agilidad y la precisión de la dirección.

El modelo también incorpora una versión evolucionada del sistema de control de frenada en curva (CBC), que ahora es capaz de predecir el comportamiento del coche al frenar en apoyo y ajustar la distribución del par para trazar mejor desde la entrada hasta el vértice de la curva. La intervención del control de deslizamiento se traduce en una conducción más estable y precisa, tanto en carretera como en circuito.

Diseño exterior más agresivo

A nivel estético, el DB12 S presenta cambios visibles que refuerzan su carácter deportivo. Estrena un nuevo splitter frontal de doble elemento y salidas de aire en el capó, ambas con funciones aerodinámicas reales. Las taloneras en negro brillante continúan el diseño del frontal, mientras que en la zaga destacan el alerón fijo, el difusor funcional y las ya mencionadas salidas de escape cuádruples.

Interior del Aston Martin DB12 S 2026 / Aston Martin

En el lateral, los logotipos “S” aparecen discretamente integrados junto a las branquias, en cromado brillante o oscuro, según configuración, y con detalle de esmalte rojo. Todo el conjunto busca transmitir mayor aplomo visual sin perder elegancia.

El habitáculo mantiene la distribución del DB12, pero introduce detalles exclusivos. Destaca el selector de modos de conducción en aluminio anodizado rojo, con la misma tonalidad replicada en los cinturones, costuras o el bordado de los reposacabezas. Se puede optar por volantes calefactables en Alcantara, un nuevo sistema de audio Bowers & Wilkins o asientos de fibra de carbono.

Interior del Aston Martin DB12 S 2026 / Aston Martin

Los ambientes interiores disponibles son tres: Accelerate (cuero y Alcantara), Inspire S (semi-anilina con Alcantara) y Inspire S full (cuero semi-anilina completo), con acabados específicos, costuras perforadas y techo en Alcantara. De serie, incluye asientos eléctricos Sport Plus de 16 vías.

El nuevo Aston Martin DB12 S ya se puede reservar tanto en versión coupé como Volante, con las primeras entregas previstas para el primer trimestre de 2026. Con este modelo, la marca británica completa su ofensiva de versiones “S” junto al DBX S y el Vantage S, consolidando una gama de alto rendimiento que recupera el espíritu más deportivo de Gaydon.