Ferrari presenta Elettrica: su primer modelo eléctrico, con 1.000 CV y 530 kilómetros de autonomía

Como afirmó el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, la marca italiana mostró el “corazón tecnológico” de su primer coche 100% eléctrico el pasado 9 de octubre, como parte de un proceso de presentación en tres etapas que culminará con su estreno en la primavera de 2026.

El Ferrari Elettrica tendrá cuatro motores (dos en cada eje), que le harán llegar hasta los 1000 caballos de potencia en modo Boost. El primer modelo eléctrico del Cavallino Rampante acelerará de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanzará los 310 km/h como velocidad máxima.

El nuevo Ferrari Elettrica tendrá una autonomía superior a los 530 kilómetros con una potencia máxima de recarga de 350 kilovatios. Además, pesará en torno a los 2.300 kilos, y aunque la firma italiana no haya confirmado las dimensiones de su primer eléctrico, ha dicho que la distancia entre ejes será de 2,96 metros.

El modelo eléctrico de Ferrari es el fruto de más de una década de progreso tecnológico, desde el prototipo 599 HY-KERS, pasando por el SF90 Stradale (el primer híbrido enchufable de la marca de Maranello), y hasta el 849 Testarossa presentado recientemente.

El modelo de Ferrari 849 Testarossa / Ferrari

El Ferrari Elettrica: el primer modelo 100% eléctrico del Cavallino Rampante

El coche eléctrico de la firma italiana tiene tres modos de conducción disponibles (Autonomía, Tour y Rendimiento), que determinan cómo se gestiona la energía, la potencia disponible y la tracción. Las levas detrás del volante permiten al conductor acceder a cinco niveles de par y entrega de potencia progresivamente más altos para ofrecer una sensación de aceleración y control graduales.

El chasis del Elettrica está inspirado en berlinettas de motor central, y tiene en el suelo del vehículo, la batería de 122 kWh y densidad energética de casi 195 Wh/kg (la más alta de cualquier automóvil eléctrico), diseñada y ensamblada en Maranello. La arquitectura del primer Ferrari 100% eléctrico permite una distribución de peso ideal (47% delante y 53% detrás), y la posición de conducción adelantada mejora la respuesta dinámica.

El Ferrari Elettrica tendrá 285 CV en el eje delantero y 843 en el trasero. Además, la firma del Cavallino Rampante ha confirmado que los motores eléctricos se podrán desconectar, por lo que el coche se podrá conducir como un tracción trasera.

El Ferrari Elettrica, el primer modelo 100% eléctrico de la firma italiana / Ferrari

Distintas informaciones apuntaban a que Ferrari podía simular el sonido de un motor V12 en el Elettrica, aunque al final no ha sido así. La firma italiana ha desarrollado un sensor de alta precisión que capta las vibraciones mecánicas de los componentes del motor, y se amplifican para ofrecer una experiencia auditiva auténtica.

Además, la suspensión activa de tercera generación, junto con las ruedas direccionales y los cuatro motores, permite controlar fuerzas verticales, longitudinales y laterales de forma independiente. El Ferrari Elettrica es el primer modelo de la firma italiana con actuadores activos en las cuatro ruedas.

Ferrari prevé que su primer modelo totalmente eléctrico, el Elettrica, cueste en torno a 500.000 euros.

Parte del Ferrari Elettrica / Ferrari

El futuro del primer coche 100% eléctrico de Ferrari

La presentación del Elettrica constará de tres etapas, que llegarán a su fin con su estreno en la primavera de 2026. La firma del Cavallino Rampante espera que las ventas de su primer modelo eléctrico comiencen en octubre de ese mismo año. Ferrari prevé que solo un 20% de sus modelos serán 100% eléctricos en 2030, frente al 40% que estimaba en 2022. El 80% restante se repartirá entre vehículos de combustión interna (un 40%) y vehículos híbridos (el otro 40%).

Ferrari también ha retrasado los planes para su segundo modelo totalmente eléctrico, que debía salir en 2026, hasta al menos 2028, por la falta de demanda de vehículos eléctricos de lujo de alto rendimiento. Además, en estos años le daría tiempo a la firma del Cavallino Rampante para desarrollar aún más la tecnología interna para su segundo vehículo eléctrico. El CEO de la marca italiana afirmó: “No estamos en una transición eléctrica, más bien estamos haciendo una adición eléctrica”.