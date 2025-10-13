Las empresas no se adaptarán a la Ley de Movilidad Sostenible, según los trabajadores

El pasado miércoles, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, dando un nuevo paso hacia su consolidación definitiva en nuestro país. Esta ley, que se encuentra en fase de aprobación definitiva, obligaría a las empresas con más de 200 empleados a establecer planes de movilidad sostenible en un plazo máximo de dos años.

Pese a ello, la realidad actual dista mucho de este futuro, y es que, tal y como demuestran los datos del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW, seis de cada diez españoles afirman que su empresa no cuenta con un plan vigente de movilidad sostenible para adaptarse a esta ley.

El Plan de Recuperación

El proyecto de Ley contaba inicialmente con un umbral de 500 empleados, pero fue reducido a la cifra final de 200 durante su tramitación para ampliar su alcance.

Cabe recordar que el marco normativo que propone para la descarbonización del transporte y la movilidad tiene como objetivo ayudar a alcanzar la neutralidad climática en 2050, siendo una condición necesaria para la solicitud de 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Seis de cada diez españoles afirman que su empresa no cuenta con un plan vigente de movilidad sostenible / Freepik

Siete de cada diez españoles desconocen esta ley

El Foro de Movilidad de Alphabet muestra que la exigencia de establecer medidas para apoyar a los españoles en su desplazamiento al trabajo es desconocida por un 68% de los ciudadanos de nuestro país.

Una realidad que va en consonancia con el hecho de que solo el 12% de los mismos tiene conocimiento de que su empleador disponga actualmente con algún plan vigente de movilidad sostenible al trabajo.

Los incentivos para el transporte público, la principal ayuda de movilidad demandada por los trabajadores en España

A la hora de contar con la ayuda necesaria por parte de sus empresas, los españoles destacan incentivos para el uso del transporte público (44%) como la medida que más útil resultaría. Otras iniciativas como autobuses lanzadera (32%), contar con plaza de aparcamiento (31%), el acceso al uso de coche compartido o disponer de incentivos para ello (16%), opciones de micromovilidad (18%) y puntos de recarga en la oficina (20%) también son del agrado de los ciudadanos.

Movilidad para todos

Uno de los pilares bajo los que se sustenta esta ley es la movilidad como un derecho social, ya que, por primera vez la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. Esta cuestión se alinea con la percepción de los españoles, y es que el 85% de los ciudadanos de nuestro país considera la movilidad inclusiva como un derecho universal.

Además, el proyecto de ley busca lograr una movilidad limpia, ya que uno de sus objetivos es contribuir a la descarbonización del sector del transporte para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire; un sistema digital e innovador, puesto que la ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM); y orientar mejor la inversión hacia el servicio de la ciudadanía, ya que el texto aboga por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública.

Hay que destacar que esta ley forma parte de lo comprometido con la Comisión Europea en cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, ya que esta ley es una de las reformas acordadas por España en el marco del Plan.