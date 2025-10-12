Nissan presenta la nueva Townstar Evalia Ventus en el Salón del Caravaning 2025

Nissan Motor España ha presentado en el marco del Salón Internacional del Caravaning de Barcelona, que se celebra del 11 al 19 de octubre en el recinto Gran Via de Fira Barcelona, la nueva Townstar Evalia Ventus, basada en la versión de carrocería larga de la Townstar Combi.

La nueva Townstar Evalia Ventus estará acompañada en el stand por el resto de la gama de furgonetas camper Ventus, especialmente diseñada para los amantes de la aventura y el turismo en libertad.

Nissan Townstar Evalia Ventus / Carlos Gutirrez

Disponible en dos acabados

La gama de vehículos camper Nissan Ventus está disponible en los modelos Primastar y Townstar, y se ofrece en dos acabados: el Mid, pensado para quienes buscan confort sin renunciar a la funcionalidad y el Luxury, destinado a aquellos clientes que desean el máximo de prestaciones y equipamiento para la aventura. Ambas versiones destacan por su diseño exclusivo, completo equipamiento de serie y avanzada tecnología de conectividad, que incluye Apple CarPlay y Android Auto.

“La llegada de la nueva Townstar Evalia a la gama Ventus completa una oferta que brinda múltiples soluciones para una movilidad sin límites, con seguridad, eficiencia y confort, listas para descubrir nuevos territorios con las mejores vistas”, ha declarado Francesc Corberó, director de Comunicación de Nissan Motor España.

Entre las características destacadas de los modelos Nissan Ventus, se incluyen:

Techo elevable y Calefacción estática

Cocina con fogones, fregadero y nevera

Ducha , calefacción, iluminación LED y conexiones USB

, Asientos giratorios y suelo vinilado en madera

Además de la gama Nissan Ventus al completo, en el salón también se podrá descubrir el Nissan X-Trail equipado con toda la gama de accesorios para aventura en el stand de la marca Vika, reconocida por su liderazgo en la distribución e importación de accesorios.

Nissan Primastar Evalia Ventus / Carlos Gutirrez

Horarios del Salón del Caravaning 2025

Este año, la exposición abrirá sus puertas el próximo 11 de octubre hasta el día 19 del mismo mes. Los horarios varían un poco según el día de la semana que se quiera visitar la exposición:

Los días laborables el horario será de 11.00 a 19.00.

el horario será de 11.00 a 19.00. El fin de semana: de 10.00 a 20.00.

de 10.00 a 20.00. Domingo 19 octubre, último día: de 10.00 a 15.00.

Como otros años, el salón del Caravaning 2025 tendrá lugar en el recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat. El acceso será por el hall Europa y se utilizarán los pabellones 2 y 3, mientras que el 5 se habilitará como espacio de aparcamiento para caravanas y autocaravanas.

Puedes adquirir las entradas en taquilla o de manera online, siendo la primera opción más económica. La entrada para los días laborales es de 12 euros, mientras que la del fin de semana son 13 euros siempre que se compren por internet.