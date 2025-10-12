A principios de este año el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska presentójunto al director de la DGT, Pere Navarro, el balance provisional de los siniestros registrados en las carreteras españolas durante el pasado año.

En líneas generales, las cifras han disminuido favorablemente, pero hay un colectivo que sigue preocupando a estas dos instituciones: los motociclistas. Por ello, a lo largo del año se han ido tomando una serie de medidas que podrían afectar a los conductores de motos, y más en concreto, a aquellos que las conducen teniendo únicamente el carnet de coche.

Estas son las motos que te permite conducir el carnet de coche / Archivo

El permiso B

El carnet por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006 y su objetivo era reducir el índice de mortalidad en las carreteras además de concienciar a los conductores españoles sobre los peligros de la conducción. Actualmente, si pierdes los puntos de tu carnet de conducir, existen unos cursos en los que puedes recuperarlos.

Cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que en España te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, en la actualidad también puedes conducir motocicletas teniendo únicamente este carnet, pero se deben cumplir estos requisitos:

Aunque todavía puedes conducir una moto estando en posesión únicamente del permiso B es posible que este “chollo” se acabe pronto, pues el organismo pretende implantar este curso a finales de este año.

Hasta entonces, estas son las motos que aún puedes conducir con el permiso B:

Nada más obtener el permiso, aquellas motocicletas no superen los 50cc ni los 45 km/h . Se les conoce como ciclomotores .

. Se les conoce como . Con una antigüedad superior a 3 años aquellas motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3 , una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kW.

No obstante, debes tener cuidado si nunca has conducido una motocicleta pues, aunque las de 125cc sean pequeñas y ligeras, tienen más potencia de lo que parece. Estas motos pueden ser muy útiles, divertidas e incluso perfectas para aquellos que se están iniciando, pero eso no quita que debas conducirlas con precaución y respetando las normas de tráfico.

Debes tener cuidado si nunca has conducido una motocicleta aunque las de 125cc sean pequeñas y ligeras, / Archivo

Los cambios en el carnet A

Las novedades en el permiso B no son las únicas a tener en cuenta, ya que el carnet A también ha sufrido algunos cambios, los cuales llevan en vigor desde el pasado 1 de julio: