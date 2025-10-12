En España hay más de veintinueve millones de mascotas, nueve de ellas perros, y lo curioso es que solo hay seis millones de jóvenes menores de catorce años. Un dato que deja a las claras la importancia de los animales en la vida diaria de nuestro país. Cada vez son más los establecimientos que permiten la entrada de perros y gatos, y Jaecoo es el primer fabricante de automóviles al convertirse en el primer productor en fabricar un vehículo “Pet-Friendly”.

Y es que el Jaecoo 5 es un vehículo preparado para llevar a nuestras mascotas sin el más mínimo problema. Utiliza tapicerías antibacterianas fáciles de limpiar. Incorpora un filtro de aire pensado para atrapar el pelo de las mascotas. Todo ello con una amplia gama de accesorios pet-friendly que van a hacer mucho más feliz y seguro el viaje de nuestra mascota. No cabe duda de que este paso del fabricante asiático va a causar un gran impacto en los muchos conductores para los que su mascota es uno más en la familia y quieren viajar con ellos.

Jaecoo 5: El primer vehículo Pet-Friendly / Jaecoo

El nuevo Jaecoo 5 es un vehículo llamativo. En su frontal destaca la gran parrilla en forma de cascada, con una firma lumínica afilada que se integra en las aletas. Lateralmente destaca su línea ascendente; mientras que en la trasera la firma lumínica está formada por líneas rectangulares que incluyen las luces de posición y freno, junto con una luz de freno alargada bajo el alerón superior.

Su interior sorprende por la calidad de los materiales y su buen encaje. No se notan holguras y destaca el sistema de sonido firmado por Sony. El display tras el volante tiene unas dimensiones de 6.88 pulgadas, mientras que la pantalla central es muy grande, de 13.2 pulgadas. La consola central es doble, con botonería en su parte superior y un hueco bajo ella para almacenar cosas. El volante doble cuenta con un diseño en forma de “D”, y los asientos son ventilados y calefactados.

Su interior sorprende por la calidad de los materiales y su buen encaje / Jaecoo

Un aspecto importante es la insonorización del interior, y eso es debido a que los cristales cuentan con una doble capa que absorbe los defectos de la carretera por la que circulamos. Otro aspecto destacado es que todos los modelos cuentan con un techo panorámico de 1.35 metros cuadrados, lo que permite contar con mucha iluminación en su interior.

En lo que al maletero se refiere, el Jaecoo 5 cuenta con una capacidad de 450 litros con los asientos traseros en su posición normal, y 1.284 si abatimos esa segunda fila. En el caso del modelo híbrido, la capacidad baja un poco debido a la posición de la batería y de los motores eléctricos, pasando a ser de 410 y 1.124 litros.

La seguridad es máxima en el Jaecoo 5. Pendiente de la valoración EURONCAP, cuenta con más de diecinueve ADAS y siete airbags, lo que a la marca le permite ser optimista con lograr la máxima valoración. La marca ofrece seis colores y cuatro interiores, uno de ellos con tela, en el acabado de entrada.

En lo que al maletero se refiere, el Jaecoo 5 cuenta con una capacidad de 450 litros / Jaecoo

En lo que a motorizaciones se refiere, el nuevo Jaecoo 5 lanzará tres. La entrada es un motor gasolina 1.6 cc con turbo de inyección directa y que ofrece 147 cv de potencia con una caja automática 7DCT.

También habrá una versión híbrida, con un motor gasolina y uno eléctrico cuya combinación ofrece 224 cv de potencia, con un consumo de 5.3 litros a los cien.

La última versión, como no podía ser de otra manera, será la 100% eléctrica, con una batería LFP de 60.9 kWh y 211 CV de potencia. Ofrece una autonomía de 402 kilómetros en modo combinado. Presenta una capacidad de carga de 130 Kw y se puede cargar del 30 al 80% en tan solo veintiocho minutos.

En esta ocasión hemos podido probar la versión gasolina y la 100% eléctrica. Destacaría su facilidad de conducción y de adaptarse al vehículo. El motor responde bien, ofreciendo una gran sensación de seguridad cuando pisamos el freno. Se adapta en curva y efectivamente es un vehículo silencioso debido a la doble capa de los cristales.

En lo que a precios se refiere, Jaecoo ofertará un precio de partida de 19.990 euros para la versión gasolina. Este precio incluye todas las ayudas promocionales e, incluso la financiación. La versión eléctrica tendrá el mismo precio a partir del mes de noviembre, y es que incluirá la ayuda de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), con lo que se coloca en una gran posición.