La DGT pone el foco en saltarse un Stop: Esta es la multa que te pueden poner

Cuando estás al volante debes de extremar precauciones y prestar mucha atención a las señales de tráfico, que son fundamentales para que la circulación sea fluida y segura. La DGT está vigilando si los conductores respetan la señal de Stop. Si te la saltas, ¿qué multas te pueden poner?

En 2024, la Dirección General de Tráfico empezó a instalar los “radares de Stop”, que son una cámara de vídeo que graba y envía el acercamiento de los vehículos al cruce señalizado con un Stop. Además, el sistema está calibrado para detectar si el vehículo se detiene totalmente o no, es decir si respeta la señal o no.

En caso de que el sistema detecte que no ha respetado la señal de Stop, el vídeo se envía al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas que, con estas pruebas, tramita el expediente de sanción pertinente. De momento hay dos “radares de Stop” por nuestras carreteras: en la CM-220, en Cuenca, a la altura del kilómetro 68, y en la carretera M-222, en Madrid, en el kilómetro 13. Pero es posible que su utilización se extienda por toda España.

¿Cuál es la diferencia entre un ceda el paso y un stop?

La señal Stop es roja con forma octogonal y las letras de Stop en mayúsculas y en blanco. Y la señal de ceda el paso es un triángulo equilátero con uno de sus vértices hacia abajo, con el marco rojo y el fondo de color blanco.

La señal de Stop y un ceda el paso / Archivo

La diferencia entre estas dos señales, es que con el Stop hay que detenerse por completo siempre, independientemente de si viene algún vehículo o no. En cambio, cuando hay un ceda el paso no es obligatorio que te pares por completo, excepto si viene algún vehículo por la vía.

Estas son las multas que te pueden poner por saltarte un Stop

Ignorar un Stop es peligroso porque puedes producir o tener un accidente. Además, la señal de Stop indica “la obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime”.

Saltarse un Stop es una infracción grave. Si la cometes, te multarán con 200 euros y te pueden quitar hasta 4 puntos del carnet de conducir. Recuerda que hacer el Stop es detenerse por completo, no vale que hagas como un ceda el paso sin llegar a parar el vehículo.